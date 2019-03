Sul posto personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi e la Polizia Autostradale per i rilievi e la gestione della circolazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella giornata del 2 marzo.

Sull’A14, a San Benedetto, un’auto si è rovesciata per cause in fase di accertamento in galleria.

Sul posto personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi e la Polizia Autostradale per i rilievi e la gestione della circolazione.

