SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo un comuniato stampa del consigliere comunale del Pd Tonino Capriotti. Il tema? L’Urbanistica e le nuove palazzine che sorgeranno sia a Porto D’Ascoli che al posto dell’ex Scuola Curzi.

“Sta emergendo con chiarezza l’idea di città dell’amministrazione Piunti e soprattutto del suo leader, il quale ha mantenuto per sé la delega alla pianificazione urbanistica. E non mi riferisco solo ad Areamare. Il sindaco continua a sottolineare che non prende lezioni dai suoi predecessori, malgrado faccia molto peggio di loro. Da qui un primo consiglio: studi un po’ di più e pensi soprattutto al bene pubblico. Sta facendo danni irriparabili a San Benedetto, che sta trasformando in una città dormitorio – escluso il centro, dove non si dorme più da un pezzo.

Dicevo, non mi riferisco solo all’area mare. Prendiamo ad esempio i vecchi PRUSST. Che fine hanno fatto quelli relativi all’ex capannone della birra Forst, quello del mercatino di viale De Gasperi o quello della lottizzazione in zona Ponterotto? Non se ne parla più, totalmente accantonati. Per cosa si caratterizza invece questa amministrazione? Per la trasformazione di alberghi ed ex scuole in appartamenti, trascurando i cittadini. Partecipazione: sempre annunciata, poco praticata. Il riferimento alla ex scuola Curzi e agli ultimi alberghi chiusi non sono casuali. Noi gli alberghi e le scuole li abbiamo aperti, lei Sindaco oggi, come in passato, li ha chiusi. Continua ad urlare che non ha cambiali da pagare, ma si ricordi due cose: prenda qualche lezione di urbanistica perché la città è fatta anche di servizi, non solo di appartamenti. Come dicevano i latini: excusatio non petita, accusatio manifesta”.

