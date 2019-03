RIPATRANSONE – È iniziato il Carnevale a Ripatransone. All’insegna di un’antica tradizione, il ricco programma delle iniziative previsto per l’edizione 2019 ha preso il via in occasione del Giovedì Grasso con il Corteo di Re Carnevale, snodatosi all’interno del Centro Storico ed accompagnato dal Corpo Bandistico “Città di Ripatransone”.

Oltre alle varie maschere presenti e ad una folta rappresentanza della cittadinanza, l’iniziativa ha visto la presenza della Loggia del Somaro, storico gruppo carnascialesco ripano che da anni partecipa attivamente allo svolgimento delle manifestazioni ripane legate al carnevale.

Al termine della serata, Re Carnevale e Signora, figure di cartapesta elette a simbolo del cartellone degli eventi, sono stati posti a presidio dell’Antica Casa del Carnevale, situata presso il Quartiere di Monte Antico, dove resteranno in esposizione per tutta la durata dei festeggiamenti; all’interno della struttura può essere ammirata una selezione di foto storiche del Carnevale di Ripatransone, noto nel Piceno già dal primo dopoguerra.

Grande fermento anche per le Parate di domenica 3 marzo e di Martedì Grasso, in occasione delle quali sfileranno carri allegorici e gruppi mascherati, con animazione in Piazza Giacomo Matteotti fino a tarda sera. Nel programma si inseriscono inoltre la Festa Spettacolo di Carnevale, prevista per sabato 2 marzo a partire dalle ore 19 e curata dall’Associazione Musicale R.O.L.F. (Ripatransone Opera Leonis Festival), ed il Tradizionale Carnevale dei Bambini, programmato per lunedì 4 marzo a partire dalle ore 16: entrambi gli eventi si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport Comunale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte)