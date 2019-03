SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si aprirà ufficialmente il 15 e 16 marzo Il progetto promosso dal Flag Marche Sud “Un mare d’idee”.

Dopo l’evento di lancio del 1 febbraio che ha visto la partecipazione entusiasta di scuole, uffici di collocamento, agenzie interinali, associazioni di categoria e operatori della pesca, è ora di entrare nel vivo del progetto che si pone l’obiettivo ambizioso di rilanciare il settore ittico locale attraverso idee e progetti pensati e portati avanti da studenti, aziende del settore ittico e non, inoccupati, commercianti, operatori turistici, chiunque abbia voglia di mettere il proprio talento a disposizione dell’innovazione.

Ricordiamo che con questo progetto il Flag Marche Sud intende, con il supporto tecnico della società Partner srl di Spinetoli, creare «terreno fertile» per l’innovazione e l’imprenditoria attraverso una modalità nuova per il nostro territorio, fortemente partecipativa e coinvolgente.

Infatti, nell’ambito di una serie di attività informative e formative che verranno avviate nelle prossime settimane, Un Mare D’Idee vuole seminare spunti e idee d’innovazione provenienti dalla pesca, ma anche da altri mondi, in un’ottica di contaminazione virtuosa tra settori per dare nuova linfa e rivitalizzazione alla “comunità di pesca” del Flag Marche Sud. L’obiettivo è quello di accendere una scintilla tra i partecipanti, che possa essere trasformata – sotto la guida di professionisti esperti – in un’idea imprenditoriale, in un approccio al mondo del lavoro o in un progetto di crescita individuale.

Un Mare D’Idee è pensato come una sorta di percorso guidato: si inizia con seminari informativi sulle opportunità derivanti dall’innovazione e dalla diversificazione per poi approfondire alcune tematiche specifiche insieme a docenti, imprenditori e testimonianze di successo, durante workshop dedicati.

Successivamente, in una serie di incontri di gruppo, le idee verranno meglio focalizzate ed aggregate per definire veri e propri progetti da realizzare: a questo punto, gli aspiranti imprenditori saranno affiancati per individuare le formule imprenditoriali e le agevolazioni più adatte a livello regionale, nazionale ed europeo.

Il ciclo prenderai il via, quindi, con un seminario informativo che vedrà l’intervento di un importante manager esperto di innovazione e start up e un esponente del settore ittico che illustrerà necessità e progetti già avviati con successo per rilanciare il settore.

Questi gli appuntamenti che avranno il medesimo programma, ma tre diverse sedi per permettere la partecipazione di tutti i Comuni interessati dal progetto.

Venerdì 15 marzo, Istituto alberghiero “Buscemi” di San Benedetto, Piazza Monsignor Sciocchetti dalle ore 10 alle ore 12.30

Venerdì 15 marzo, sala comunale “Imperatori” del Comune di Porto San Giorgio, via Oberdan dalle ore 16 alle 18.30

Sabato 16 marzo, sala consiliare del Comune di Grottammare, via Marconi dalle ore 10 alle 12.30

La partecipazione a “Un Mare D’Idee” è totalmente gratuita: i posti sono tuttavia limitati, pertanto si consiglia di visitare il sito www.unmaredidee.eu per prenotare la partecipazione e approfondire il progetto.