SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Siamo entrati in pieno clima per una delle feste più amate dai bambini, dai giovani e anche dalle famiglie.

Parliamo del Carnevale che da ieri, 28 febbraio, con Giovedì Grasso ha avuto il via. Molti gli appuntamenti nel Piceno.

La Start ha messo a disposizione dei bus per raggiungere Offida e Montefiore in occasione, rispettivamente del Bove Finto (in programma oggi primo marzo) e del Carnevale con la consueta sfilata dei carri (3 e 5marzo).

Pullman da prendere sia dalla costa sia dall’entroterra. Tagliandi disponibili nelle tabaccherie, ricevitorie, edicole e sedi Start. Ecco le locandine.

Bove Finto ad Offida

Carnevale di Montefiore

