Nei giorni 2, 3, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 marzo 2019, dalle 9 alle 19, sarà in vigore un senso unico alternato regolato da movieri nella campata del sottopasso non interessata dai lavori che inizieranno dalla campata nord

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rete Ferroviaria Italia deve eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso ferroviario di via Fiscaletti. D’intesa con la Polizia Municipale di San Benedetto, sono stati definiti dei provvedimenti per ridurre al minimo i disagi per la circolazione e garantire la sicurezza del cantiere.

Pertanto, mentre in un tunnel si eseguirà l’intervento (con divieto di accesso anche nel percorso pedonale), nell’altro potrà scorrere il traffico a senso unico alternato regolato da personale della ditta appaltatrice.

