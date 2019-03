A seguire, una grande festa in piazza Fazzini, per il secondo appuntamento del programma messo a punto dall’assessorato alla Cultura, renderà omaggio al lavoro dei bambini e delle loro famiglie

GROTTAMMARE – La città di Grottammare è pronta ad accogliere le mascherine del 35° Carnevale dei Bambini che sfileranno domenica prossima 3 marzo, a partire dalle 15.30, per le vie del centro.

A seguire, una grande festa in piazza Fazzini, per il secondo appuntamento del programma messo a punto dall’assessorato alla Cultura, renderà omaggio al lavoro dei bambini e delle loro famiglie, che ancora una volta si sono adoperati per rendere divertente e colorato il carnevale cittadino, con lo spirito di mantenere viva la tradizione del carnevale grottammarese, dedicato appunto ai bambini.

Otto i gruppi mascherati che giovedì pomeriggio, 28 febbraio, sono stati presentati nel corso dell’iniziativa in piazza Carducci. Dopo le foto di rito in piazza San Pio V, ogni gruppo prenderà posto all’interno del corteo per sfilare lungo via Laureati, via Crucioli, corso Mazzini, via Bruno. Il tragitto verrà compiuto due volte prima di arrestarsi in piazza Fazzini, dove le maschere verranno chiamate sul palco per presentarsi ufficialmente.

Come annunciato in precedenza, per il sesto anno la sfilata di Carnevale si avvale della collaborazione del Comitato Genitori dell’Ic Leopardi, che ha coordinato il lavoro delle famiglie dei bambini dell’Istituto comprensivo locale aderenti alla manifestazione. Un’opera svolta a partire già dal mese di dicembre, quando iniziarono le prime riunioni organizzative ed i cui risultati saranno visibili a tutti domenica prossima.

I gruppi partecipanti si sono lasciati ispirare dal tema dell’edizione, dedicata all’Armonia. Ecco quali sono:

PETER PAN INCONTRA I PIRATI – Scuola Infanzia di via Battisti

Il gruppo è ispirato al lavoro sul progetto favola, che tutte la classi del plesso hanno sviluppato durante l’anno scolastico, aderendo al progetto biblioteca. Una maschera che sottolinea l’importanza delle favole per la crescita dei più piccoli e della coesistenza delle diversità come arricchimento.

DESIDEROSAMENTE INSIEME – Classi terze, plesso Giuseppe Speranza

Un gruppo che esprime i desideri dei bambini e l’importanza di continuare a credere nel futuro… Il ruolo dei grandi? Supportarli in questo percorso di crescita e realizzazione personale.

ARMONIOSAMENTE INSIEME – Classi prime, plesso Giuseppe Speranza

Attraverso la metafora dei calzini, il gruppo sottolinea il fatto che seppur di diversi colori e disegni in fondo siamo tutti uguali… può capitare di perdersi, ma con ottimismo non smettono di cercarsi.

LADRI… CHE CLASSE! – Classi seconde, plesso Giuseppe Speranza

Con ironia e un pizzico di satira c’è spazio anche per la cronaca locale…

CIRCONDIAMOCI DI ARMONIA – Classi del plesso Zona Ascolani e Zona Ischia I

Con il circo mettiamo in scena le diverse abilità e le diverse attitudini di ciascuno di noi… una complessa macchina che dà vita ad un unico magico spettacolo.

MARY POPPINS RETURNED – Classe 3a del plesso Giuseppe Speranza

A portare la felicità ci pensa Mary Poppins, con la sua magia e una sana follia. Aiutata da veri amici, genitori, fratelli e sorelle su cui contare, capaci di regalare un nuovo entusiasmo. Perché tutto è possibile, persino l’impossibile se si è tutti armonicamente insieme!

FANTABOSCO – Classi quarte, plesso Giuseppe Speranza

Un gruppo che omaggia il fascino e l’incredibile potere della fantasia che può portarci ovunque noi vogliamo persino in un fantabosco.

CITTADINI DEL MONDO – Classi quinte, plesso Giuseppe Speranza

Pronti ad affacciarsi come Cittadini di un mondo tutto da esplorare, conoscendo nuove culture per poter condividere nuove esperienze tutti insieme… abbattendo le barriere.

