SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb si appresta ad affrontare la trasferta di Pordenone, 520 chilometri che restituiranno un’istantanea più precisa del momento dei rossoblu, che venivano da 6 gare senza vittorie prima della cura rivitalizzante della partita in casa contro la Ternana che, però, apre davanti a Roselli un tour de force col la “T” maiuscola: in un mese ci sono infatti Pordenone, Ternana, Feralpisalò e Triestina in trasferta e poi Vicenza e Virtus Verona in casa.

Il primo ostacolo del percorso, come detto, è la visita in casa dei ramarri. La capolista capitanata da mister Attilio Tesser che guida il Girone B con 57 punti e che ha un rendimento da 11 punti nelle ultime 5, frutto di tre vittorie (a Fermo e in casa contro Vis Pesaro e Imolese) e due pari (contro Renate e Vicenza). La Samb, invece, nello stesso periodo di punti ne ha raccolti 5.

Il Pordenone, dunque, sembra una corazzata anche se in casa, dove ha raccolto 29 punti, non è la prima della classe visto che la Triestina, con 32, la fa da padrone nella speciale classifica. Dall’altra parte, però, c’è una Samb che in trasferta è la penultima forza del campionato visto che la banda Roselli, lontana dal Riviera ha raccolto appena 10 punti. Come i rossoblu la Virtus Verona e peggio solo il Rimini con 6 punti presi fuori casa.

FOCUS SUL PORDENONE

La formazione:

Questi gli 11 che Tesser ha messo in campo nell’ultima sfida contro la Fermana vinta per 1-0 in trasferta al “Recchioni”

VIDEO

Gli Highlights delle ultime tre uscite dei ramarri

28° GIORNATA, Fermana-Pordenone 0-1 VIDEO

27° GIORNATA, Renate-Pordenone 1-1 VIDEO

26° GIORNATA, Pordenone-Vis Pesaro 1-o VIDEO

25° GIORNATA, Vicenza-Pordenone 1-1 VIDEO

La carica di De Agostini (VIDEO)

Intanto il terzino sinistro del Pordenone, Michele De Agostini, ha usato ieri i canali social della società neroverde per dare la carica ai tifosi: “Servirà il vostro sostegno per centrare la vittoria” dice il difensore del Pordenone in questo video. GUARDALO QUI SOTTO

Parola del "saggio" Dea… Domenica #TuttiAlBottecchia ⚫💚#ForzaRamarri #PordenoneSamb Posted by Pordenone Calcio on Thursday, 28 February 2019

