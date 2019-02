MARTINSICURO – Il wifi diventa realtà in tutte le scuole del territorio grazie all’acquisto di access point e altro materiale per portare contenuti digitali in ogni aula.

Il Comune di Martinsicuro ha portato a termine i lavori che hanno consentito di portare il wifi in tutte le scuole del territorio. “Il nostro obiettivo è quello di migliorare le infrastrutture di rete al fine di incrementare l’utilizzo di contenuti digitali nelle aule da parte degli insegnanti e, in particolare, degli studenti per innovare e rendere più interattiva la didattica” dichiarano gli amministratori truentini.

Per ottenere un buon livello di ricezione della linea internet in tutti i punti dei plessi delle scuole del territorio comunale prima non serviti l’amministrazione comunale ha stanziato oltre 9mila euro che sono serviti per l’acquisto di access point (con relativa basetta e comprensiva istallazione e spese per materiale elettrico). Oltre a questo ha investito 6mila e 500 euro utilizzati per la realizzazione di canalizzazione e collegamento di rete.

Al fine di raggiungere un ottimale livello di ricezione della linea internet sono stati istallati access point nei seguenti plessi: Scuola Primaria di via Battisti (Martinsicuro); Scuola Primaria di via Cola D’Amatrice (Villa Rosa); Scuola Materna di via A. Moro (Martinsicuro); Scuola Materna di via Mattarella/Franchi (Villa Rosa); Scuola Secondaria di via Battisti (Martinsicuro); Scuola Secondaria di via Patini (Villa Rosa).

