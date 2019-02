Da oggi giovedì 28 febbraio a mercoledì 6 marzo 2019, vietato l’acquisto, l’utilizzo e la vendita, sia negli esercizi in sede fissa sia in forma ambulante, di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti, con esclusione delle bombolette contenenti stelle filanti

MONTEPRANDONE – In occasione del Carnevale, il sindaco di Monteprandone Stefano Stracci ha firmato un’ordinanza recante disposizioni in materia di Pubblica Incolumità e Sicurezza Urbana.

Nel dettaglio il provvedimento, valido su tutto il territorio comunale da oggi giovedì 28 febbraio a mercoledì 6 marzo 2019, vieta l’acquisto, l’utilizzo e la vendita, sia negli esercizi in sede fissa sia in forma ambulante, di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti, con esclusione delle bombolette contenenti stelle filanti.

E ancora, l’ordinanza vieta la detenzione e l’utilizzo in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico di materie atte ad imbrattare e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti.

Saranno puniti anche i comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.

Inoltre, nelle giornate di domenica 3 e martedì 5 febbraio 2019 nell’area di piazza dell’Unità è vietata la vendita per asporto e l’introduzione di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine. Il consumo di suddette bevande sarà consentito esclusivamente in bicchieri di carta o plastica.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, che nel caso di persone minorenni la sanzione sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà.

