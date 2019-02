Tra le problematiche oggetto del confronto, particolare evidenza ha avuto il tema dei controlli sui veicoli che, pur sostando in zone dove è previsto il pagamento, vengono lasciati ai margini, quasi sempre in punti dove la sosta non è consentita

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tecnico tra i vertici della Polizia Municipale di San Benedetto e dell’Azienda Multi Servizi spa che gestisce i parcheggi a pagamento nel territorio comunale.

Tra le problematiche oggetto del confronto, particolare evidenza ha avuto il tema dei controlli sui veicoli che, pur sostando in zone dove è previsto il pagamento, vengono lasciati ai margini delle zone blu, quasi sempre in punti dove la sosta non è consentita, confidando sul fatto che gli ausiliari del traffico possono sanzionare solo le auto in difetto nei parcheggi a pagamento (mancata esposizione del tagliando o contrassegno, tempo di sosta scaduto e altro).

“Si è deciso così di affiancare in modo sistematico gli agenti di Polizia Municipale agli ausiliari in modo da punire questo comportamento che, oltre a costituire un danno per le casse comunali, può rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità” fanno sapere dal Comune.

