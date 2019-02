SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mancano appena tre mesi alla festa che sarà offerta dalla 10ª Granfondo San Benedetto del Tronto – Ciù Ciù di domenica 26 maggio. Diversi gli eventi collaterali, ottima enogastronomia, comoda logistica e bella area expo.

Il sabato pomeriggio aperitivo per tutti, offerto presso il truck “Muoversi con Gusto”, mentre la domenica, prima del via, colazione in griglia offerta dal Caffè Florian e dall’ Antico Caffè Soriano e poi brindisi benaugurale con passerina spumantizzata Alta Marea dell’Azienda agricola Ciù Ciù. Invece dopo l’arrivo Hydra Drink della NamedSport per tutti i finisher, ottimo buffet presso il ristorante Pala a Prora, gustoso pranzo al Geko Live & Disco-Garden e infine ricche premiazioni.

Insomma un evento davvero imperdibile, al quale sarà possibile iscriversi online con 30 euro sino al 30 aprile, con 35 euro dal 1° maggio alle ore 13 del 23 maggio e con 40 euro il 24 maggio dalle ore 15 alle ore 19.30. In loco, invece, presso la segreteria quota di 45 euro.

Si ricordano sia il sito internet che la pagina Facebook della granfondo.

