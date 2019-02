Dall’8 al 23 marzo una rassegna tutta al femminile in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Presentazioni di libri, concerti e molti altri gli eventi in programma.

GROTTAMMARE – È festa della donna per un mese intero. In onore della Giornata Internazionale della Donna, torna Sguardi di Donne, una kermesse tutta “in rosa”. Dall’8 al 23 marzo, una ricca serie di eventi culturali dedicati all’universo femminile animerà la città. Ad organizzare le iniziative il Comune di Grottammare in collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità e con la Fondazione Libero Bizzarri.

Ecco tutti gli appuntamenti:

venerdì 8 marzo alle 9.30, presso la Sala Kuursal: “Passo dopo Passo – Le perle dell’Adriatico”, interpretazione della pubblicazione di Tiziana Capocasa a cura di Americo Marconi, con Anna Ottaviani, Diana Giobbi, Marta Rosati e la partecipazione di Fabrizio Rossi. Nell’ambito di questo primo evento, avverrà la consegna della pubblicazione al Consiglio comunale dei ragazzi e agli alunni delle scuole grottammaresi. Poi, spazio a “Una mimosa per te” e a saluti e auguri alle case di riposo Istituto Santa Maria e Fondazione Pelagallo e ai centri anziani della città.

Sabato 9 marzo alle ore 17 al Mic – museo dell’illustrazione comica, avrà luogo l’inaugurazione della mostra di Rita Bruni e Andrea Rosati, “Donne in chiaro scuro”. Alle 21.15 poi, il Teatro delle Energie alzerà il sipario al concerto-tributo a Gianna Nannini con la tribute band “Gianna Love” e con la partecipazione di Laura Marcolini – vincitrice del 23° Cabaret Amoremio. (Costo del biglietto: 6 euro).

Giovedì 14 marzo, alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune, si terrà l’incontro life mental coach a cura della dottoressa Roberta Cesaroni: Puzzle Itinerante, Scopri la tua unicità.

Sabato 16 marzo, alle ore 17, si terrà il secondo appuntamento col Puzzle Itinerante nell’ambito del quale sarà presentato “Disegnando/Poetando”, libro di Matilde Menicozzi,a cura di Francesca Romana Vagnoni.

Domenica 17 alle ore 17, il Mic ospiterà di nuovo “Passo dopo Passo – Donne in musica”, nel corso del quale avverrà la presentazione del libro “Compedium musicae flauta” di Vilma Campitelli, con la partecipazione del quartetto di flauti Nuovo Laboratorio Ensemble e della Alice Nonnis Trio Band. L’iniziativa, coordinata da Francesca Romana Vagnoni e curata dall’associazione Libero Bizzarri, prevede anche la consegna del Premio “Silvana Scaramucci”.

Ultimo appuntamento: sabato 23 marzo alle ore 17, con il terzo ed ultimo Puzzle Itinerante al Mic, nel corso del quale la scrittrice Alessandra De Angelis presenterà il suo romanzo “Magiche Metamorfosi”, a cura di Francesca Romana Vagnoni.

