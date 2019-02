Sono: via Trieste con The A-Team, San Giovanni Band con Buon compleanno Topolino, Piazza della Repubblica con Bohemian Rhapsody –Freddy Mercury, via Gentile con La casa de Papel, Molino & Marconi con Il Safari, il carro dei bambini con I Lego, il carro di Rotella con I Pompieri

MONTEFIORE DELL’ASO – Tutto pronto per il Carnevale di Montefiore dell’Aso. Fervono i preparativi per ultimare i carri allegorici che domenica 3 e martedì 5 marzo usciranno dai cantieri per la prima sfilata del carnevale montefiorano.

Sono scadute domenica scorsa le iscrizioni dei carri allegorici. Saranno otto i carri partecipanti: via Trieste con The A-Team, San Giovanni Band con Buon compleanno Topolino, Piazza della Repubblica con Bohemian Rhapsody –Freddy Mercury, via Gentile con La casa de Papel, Molino & Marconi con Il Safari, il carro dei bambini con I Lego, il carro di Rotella con I Pompieri.

Stretta la collaborazione con i carristi che si sono dichiarati fin da subito disponibili a sostenere la Pro Loco per la buona riuscita del carnevale. Saranno più stringenti i controlli sul fronte della sicurezza dei carri e saranno attivati dei presidi agli ingressi del paese al fine di garantire una maggiore tutela verso tutti i partecipanti. Ampio il contributo da parte dell’Amministrazione Comunale, delle forze dell’ordine e della locale Croce Verde, delle associazioni cittadine, Giacche Verdi e dei gruppi di volontariato.

Diverse le agenzie ed i privati che stanno organizzando dei servizi di trasporto per partecipare alla manifestazione. Sulla pagina Facebook della Pro Loco è possibile avere i dettagli delle singole corse e delle modalità per partecipare. Inoltre è possibile scaricare la scheda di iscrizione per mascherarsi su uno dei carri (vanno consegnate direttamente al referente del carro).

