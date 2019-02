SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una vera e propria foto di famiglia quella giunta da un nostro lettore da affissare, con piacere, nella nostra “bacheca” realizzata per rendere onore all’ex stadio di San Benedetto.

Parliamo, ovviamente, del Ballarin e della nostra rubrica, dedicata all’impianto sportivo che per anni è stato il tempio del tifo rossoblu e ora, purtroppo, destinato alla quasi completa demolizione.

Oggi diamo spazio alla testimonianza di Alessio Collini, supporter rossoblu, che ci ha mandato uno scatto pieno di emozioni: “Era il 26 aprile 1970 e al Ballarin si giocava Samb-Olbia, campionato di serie C, girone B. I rossoblu vinsero 1 a 0 e nella foto è ben visibile l’esultanza di Giancarlo Bellissari abbracciato da Giovanni Carnevali, Immensa gioia per i tifosi sulle gradinate. Tra di loro sono presenti mio padre Luigi, mio nonno Mimmo, mia nonna Adriana, zio Marco e zio Alessandro…in pratica tutta la famiglia Collini allo stadio!”.

Per la cronaca, la Samb (allenata da Natale Faccenda e guidata dal Patron Silvano Di Lorenzo) terminò al terzo posto il campionato di Serie C. La Massese andò tra i Cadetti. Per i rossoblu la soddisfazione di essere arrivati davanti al Del Duca Ascoli per un solo punto. I bianconeri conclusero, infatti, al quarto posto il torneo.

Una foto in bianconero, quella mandata da Alessio Collini, ricca di sensazioni e particolari importanti. Palese, come già detto nella testimonianza di Luciano Aubert, la bellezza e la semplicità presente all’epoca in uno stadio di calcio: nessuna barriera, nessun steward, nessun cartellone pubblicitario e tante famiglie con bambini seguito sugli spalti. Il calcio di oggi è, purtroppo, ben differente.

Ringraziamo Alessio Collini per il suo prezioso contributo.

