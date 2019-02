Si comincia il 28 febbraio, con “Il selvaggio west”: la festa si terrà in piazza Carducci a partire dalle 15.30 e, oltre al programma di intrattenimento, è prevista la presentazione degli 8 gruppi mascherati che sfileranno domenica 3 marzo in centro

GROTTAMMARE – Sarà il “Carnevale dei bambini” anche quest’anno a Grottammare, dove l’evento raggiungerà la trentacinquesima edizione. Artisti circensi saranno i protagonisti degli spettacoli che inizieranno domani, giovedì 28, e prevede tre pomeriggi di festa gratuiti, fino a martedì 5 marzo.

L’animazione è stata affidata alla compagnia T. J. Production composta da contorsionisti, equilibristi e giocolieri che allestiranno spettacoli in ambientazioni a tema, nelle piazze cittadine.

Si comincia, dunque, domani pomeriggio, 28 febbraio, con “Il selvaggio west”: la festa si terrà in piazza Carducci a partire dalle 15.30 e, oltre al programma di intrattenimento, è prevista la presentazione degli 8 gruppi mascherati che sfileranno domenica 3 marzo in centro.

Prima dello spettacolo finale, i bambini potranno divertirsi con giochi sportivi, di abilità e gonfiabili in compagnia di 6 animatori professionisti.

Caratteristica del Carnevale dei Bambini di Grottammare, i gruppi mascherati sono il risultato della collaborazione tra le famiglie dei bambini dell’Infanzia e della Primaria dell’Ic Leopardi, coordinate dal Comitato Genitori.

Ogni gruppo, composto da piccoli e adulti, sfoggerà le maschere realizzate in autonomia, ma tenendo fede al tema principale della 35ma edizione del Carnevale cittadino, dedicata all’”Armonia”.

Sfileranno domenica 3 marzo (dalle 15.30 circa), per le vie del centro, prima di essere chiamati sul palco che verrà allestito in piazza Fazzini, in collaborazione con Radio Azzurra. L’intrattenimento proseguirà con giochi di gruppo, baby dance, palloncini sagomati e giocoleria.

In occasione di Martedì grasso, 5 marzo, piazza Fazzini si calerà “Nel regno incantato”. La festa sarà animata dai personaggi di un mondo magico e favoloso e i bambini potranno farsi immortalare insieme a loro in una foto ricordo. Tante le attività previste per il saluto al Carnevale: oltre ai giochi da fare tutti insieme, ci saranno anche i burattini in gomma del Muppet’s show. Inizio sempre alle ore 15.30.

Nel corso degli eventi saranno distribuiti gratuitamente dolci tipici di Carnevale, offerti dal Panificio Ciarrocchi, da diversi anni ormai sponsor della manifestazione organizzata dall’assessorato alla Cultura.

