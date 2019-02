GROTTAMMARE – Cosa succede quando i figli crescono? L’obiettivo del workshop “Il nido vuoto” è offrire ai genitori uno spazio dove sperimentare risorse e apprendere nuove competenze per affrontare il delicato momento della separazione dai figli che crescono, con serenità. Durante il percorso verranno proposte esperienze che permetteranno di entrare nel tema e affrontarlo in maniera leggera, rilassata e al contempo coinvolgente, per lasciare ai partecipanti degli strumenti su come attraversare questo aspetto della vita genitoriale.

Il corso è a numero chiuso: massimo 10 coppie. Si svolgerà domenica 17 marzo alle ore 17 presso il Centro di Aggregazione L’Isola che c’è (adiacente al Globo Calzature) a Grottammare in zona Ascolani. Per partecipare occorre semplicemente prenotarsi contattando gli organizzatori ai recapiti di seguito indicati.

Gli incontri saranno condotti da: Rita Imbrescia (Psicologa e Psicoterapeuta della Gestalt) e Sonia Imbrescia (Pedagogista ed Educatrice Sociale). Il costo è di 20 euro a coppia, il seminario è inserito all’interno della XXIV stagione dell’Associazione Culturale Blow Up e la quota comprende una tessera associativa Blow Up per un membro della coppia. Per informazioni e prenotazioni contattare Rita Imbrescia 3336181534, Sonia Imbrescia 3395262983, oppure scrivere all’indirizzo aps.emozioniincorso@gmail.com.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)