Operaio calzaturiero esperto

Azienda calzaturiera ricerca un addetto all’incollaggio e alla svetratura con esperienza nella mansione. Sede di lavoro: Montegiorgio.

Manutentore

Azienda del settore manifatturiero ricerca manutentore meccanico. Si richiede conoscenze in ambito meccanico o/e idraulico, flessibilità in termini di orario. Si offre assunzione a tempo determinato con reali prospettive di assunzione. Sede di lavoro: Montegranaro.

Assistente di poltrona in eta’ di apprendistato

Studio dentistico ricerca assistente alla poltrona. Non è richiesta esperienza nel ruolo. Si richiede età di apprendistato, precisione, pulizia e flessibilità in termini di orario. Sede di lavoro: Fermo.

Addetto al magazzino pelli

Industria calzaturiera produttrice di scarpe da uomo ricerca un magazziniere pelli che sia in grado di svolgere anche il ruolo di controllo taglio. Si richiede esperienza in calzaturifici da uomo, conoscenza approfondita dei pellami. Sede di lavoro: Montegranaro.

Grafico

Azienda di incisioni laser è alla ricerca di un grafico con la conoscenza del seguenti programmi: Corel Draw, Illustrator, Photoshop. Sede di lavoro: Montegranaro.

Apprendista macellaio

Macelleria ricerca un apprendista macellaio, anche senza esperienza. Si richiede disponibilità immediata e volontà nell’intraprendere questa mansione. Sede di lavoro: Montegiorgio.

Banconista di macelleria

Macelleria di Fermo ricerca banconista con esperienza nel taglio della carne e nella gestione del banco. Si offre contratto di lavoro part time. Sede di lavoro: Fermo. Per candidarsi rivolgersi a:

fermo.trento@adecco.it; 0734.217248.

Orlatrice

Azienda calzaturiera ricerca con urgenza un orlatrice con esperienza consolidata nel ruolo.

Richiesta disponibilità immediata full time con possibilità di lavoro su turno unico (8.00-16.00)

Sede di lavoro: Civitanova Alta.

Sistemista

Azienda informatica ricerca sistemista con competenze in ambito windows. Si richiede diploma o laurea in ambito informatico, capacità organizzativa e di lavoro in team. Sede di lavoro: Civitanova Marche.

Neo diplomati in materie tecniche

Azienda del settore gomma plastica ricerca neo diplomati in materie tecniche (periti meccanici, elettronici, etc) da inserire in produzione. Si richiede disponibilità a lavoro su turni e nel fine settimana, adattabilità e precisione. Sede di lavoro: Civitanova Marche.

Carrellista/mulettista

Azienda del settore alimentare ricerca mulettista/carrellista in possesso di regolare patentino.

Si richiede esperienza nella guida di muletti e disponibilità full time. Sede di lavoro: Montecosaro.

Addetto alle vendite settore piante e fiori

Negozio della Grande distribuzione organizzata ricerca addetto alle vendite per il reparto garden. E’ richiesta buona conoscenza del settore piante, dei fitosanitari. Sede di lavoro: Civitanova Marche.

Cartongessista

Azienda del settore edile ricerca cartongessista referenziato per la realizzazione e modifica di opere in cartongesso. Richiesta esperienza. Sede di lavoro: Potenza Picena.

Tecnico informatico tirocinante

Azienda calzaturiera ricerca un tirocinante da inserire nel proprio ufficio Informatico.

Il candidato ideale si occuperà del servizio tecnico e dovrà eseguire in autonomia una serie di funzioni legate al service che riguardano installazioni di nuovi prodotti, compresa la configurazione e personalizzazione dell’apparecchiatura. Sede di lavoro: Civitanova Marche

Tirocinante customer care e-commerce lingua cinese

Azienda calzaturiera ricerca tirocinante con la conoscenza della lingua cinese da inserire all’interno dell’ufficio e-commerce. Sede di lavoro: Civitanova Marche. Per candidarsi rivolgersi a: ADECCO CIVITANOVA, Via Martiri delle Foibe 14/N; fermo.trento@adecco.it; 0733.093432

Servizi, Bando per Addetto/a amministrativo/a

Ama Aquilone Cooperativa Sociale Onlus cerca un/una giovane, della regione Marche o della regione Abruzzo, per la copertura di un posto a contratto di addetto/a amministrativo/a e contabile. I criteri di selezione sono: a) possesso un titolo universitario di tipo economico o scientifico; b) conoscenza dei temi fiscali e civilistici nonché conoscenza delle procedure e dei principi applicabili; c) conoscenza della contabilità di base; d) conoscenza della lingua inglese; e) conoscenza dei programmi informatici. La forma contrattuale è quella di un contratto di apprendistato. I candidati dovranno manifestare interesse per le tematiche sociali e motivazione per un impegno quotidiano e propositivo, oltre ad una flessibilità oraria e ad una disponibilità agli spostamenti. L’attività lavorativa sarà svolta presso “Casa Ama”, sede legale e Comunità più grande della Cooperativa Sociale Ama Aquilone, Contrada Collecchio n. 19, Castel di Lama (AP). Modalità di partecipazione. I giovani aspiranti potranno inviare la propria candidatura attraverso una mail di presentazione all’indirizzo comunicazione@ama-aquilone.it, alla quale devono essere allegati – curriculum; – copia di un documento di identità. Le mail di candidatura dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2019. Luogo Castel di Lama (AP) comunicazione@ama-aquilone.it Ama Aquilone Coop. Soc.

Servizi, Addetti/e al facchinaggio

Per attività di allestimento e smontaggio dei palchi, (movimentazione manuale dei carichi) durante concerti, eventi e manifestazioni. Requisiti: buona salute fisica, disponibilità a trasferte. info@siglob.it Siglob Soc Coop Luogo San Benedetto del Tronto (AP)

Commercio, Aiuto cuoca/a, personale addetto ai piani

Per Hotel. Stagione estiva 2019. Requisiti: esperienza nelle mansioni. Luogo San Benedetto del Tronto (AP) direzione@hotelzampillo.it 0735/82182 Hotel Zampillo

Commercio, Apprendista Parrucchiere

Requisiti: età dai 18 ai 29 anni, con o senza esperienza nella mansione, preferibilmente con disponibilità a partecipare a corsi di formazione. Luogo Grottammare (AP) parrucchieriagrottammare@gmail.com

Commercio, Banconista per pizzeria al taglio

Requisiti: anche prima esperienza, intraprendenza. Luogo Cupra Marittima (AP) 3457250585

Commercio, Autisti/e per camion (3 assi con frigo)

Consegne giornaliere nelle regioni Marche, Abruzzo, Molise. Requisiti: patente di guida C, CQC, preferibilmente con esperienza nel settore. Luogo: Monsampolo del Tronto (AP) 3283013803; Loraline trasporti

Commercio, Wellcome specialist per accoglienza del cliente, gestione del planning, marketing telefonico, vendita

Requisiti: età superiore ai 30 anni, buona cura personale, esperienze nel settore dell’estetica e/o nella vendita, disponibilità orario anche nei week end, capacità relazionali e di vendita. Luogo Ascoli Piceno martinastoppo@live.it 0736/344806 Akos

Artigianato, Muratore/Carpentiere per finiture edili

Requisiti: disponibilità a trasferte in Italia/Estero. Luogo Martinsicuro (TE) debecomobile@gmail.com

Commercio, Camerieri/e di sala per ristorante pizzeria

Impegno nei fine settimana invernali e per la prossima stagione estiva. Requisiti: esperienza (minimo 2 anni) nella mansione, dinamismo, serietà, domicilio nelle zone limitrofe. leandro.esposito66@gmail.com 3387 Luogo: Tortoreto (TE)

Commercio, Cameriere/a di sala per ristorante

Requisiti: esperienza (minimo 1 anno) nei ristoranti. Telefonare dalle ore 11.00 alle 18.00. Luogo: Teramo lacontea39@gmail.com 3391660286 Ristorante La Contea

Industria, Manutentore meccanico

Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità immediata. Luogo provincia di Ascoli Piceno sbenedetto.turati@manpower.it 0735/650819 Manpower di San Benedetto del Tronto

Industria, Perito meccanico per azienda del settore metalmeccanico

Requisiti: diploma di maturità (Perito meccanico), esperienza anche breve nella meccanica di precisione (tornitura o fresatura su macchine CNC). Luogo: Ascoli Piceno ascoli@inoperaspa.it 0736/252755, In Opera spa di Ascoli Piceno

Servizi, Il Reddito di inclusione (REI)

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini potranno richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza. Il REI si compone di due parti: 1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); 2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. Dal 1° gennaio 2018, il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione). Per maggiori informazioni rivolgersi al comune di residenza. Luogo Italia http://www.lavoro.gov.it Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Servizi, Sconto su luce e gas

Il bonus luce e gas è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Per maggiori informazioni al sito internet. http://www.autorita.energia.it/it/index.htm Autorità per l’energia elettrica e gas Luogo: Italia

CORSI

Commercio, Laboratorio Cucina di primo livello 1° edizione 2019

Il laboratorio si pone l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle necessarie conoscenze per la preparazione della cucina di base ed è rivolto ad un numero massimo di 15 persone. Requisiti: buona conoscenza della lingua italiana. Il laboratorio della durata di 120 ore (di cui 12 ore sulla sicurezza e l’HACCP, 40 ore di pratica con pranzo didattico finale e 68 ore di stage) a partire dal 13 marzo 2019. Le domande di partecipazione, redatte secondo l’allegato fac-simile (disponibile presso la sede dell’Agenzia di Formazione e su Internet), dovranno pervenire (consegnati a mano, spedizione ordinaria, invio posta elettronica) entro e non oltre il 5 marzo 2019. Scarica qui il modulo per accedere al laboratorio. Luogo Monsampolo del Tronto (AP) ama.lavoro@ama.coop 0735/592530 Ama Aquilone Coop. Soc.

Commercio, Corso per Operatore Marketing Agroalimentare

L’Operatore Marketing Agroalimentare è una figura professionale in grado di operare nella Filiera Agroalimentare attraverso una comprensione dell’organizzazione e del funzionamento del sistema agroalimentare regionale e una conoscenza della normativa in materia di qualità e sicurezza alimentare. Rivolto a 15 partecipanti disoccupati più 3 uditori (di cui almeno 8 donne) residenti nella Regione Marche in possesso, al momento dell’iscrizione, di almeno uno dei seguenti titoli di studio: diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o laurea, esperienza almeno biennale di lavoro nel settore di intervento della presente offerta formativa, qualifica di 1° livello. Il percorso formativo ha una durata di 400 ore. Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il corso rilascia Attestato di qualifica professionale N/QA II Livello. Termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione: 13 marzo 2019. Per il bando e la domanda di Iscrizione al corso al sito www.ialmarche.it.Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) daniela.marinelli@ialmarche.it 071/2814639 IAL MARCHE SRL di Ancona

Servizi, Garanzia Over 30 Abruzzo

La Regione Abruzzo ha emanato un bando a sostegno degli over 30, residenti in Abruzzo, che versano in stato di disoccupazione, finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo. Il bando prevede l’erogazione di finanziamenti alle imprese che assumono i lavoratori suddetti a tempo indeterminato. Per partecipare vi sono tre diverse modalità dedicate a candidati ed aziende. I candidati in cerca di lavorohttp://www.abruzzolavoro.eu/ gg.assistenza@regione.abruzzo.it Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro della Regione Abruzzo devono seguire le istruzioni presenti sulla piattaforma telematicahttp://borsalavoro.regione.abruzzo.it. E’ possibile aderire dal 25 novembre 2016. I datori di lavoro presentano la domanda di procedura diretta per l’assunzione devono inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma telematica http://borsalavoro.regione.abruzzo.it a partire dal 5 dicembre 2016. Le stesse modalità di presentazione della domanda sono previste per i datori di lavoro che decidono di aderire al progetto in modalità indiretta, affidandosi cioè ai Centri per l’Impiego o alle Agenzie Agenzie per il lavoro accreditate presso la Regione Abruzzo. Non vi è data di scadenza per il bando, i fondi sono erogati a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Informazioni al sito internet. Luogo: Abruzzo.

