Indagano i carabinieri. Nel locale rubati i fondi cassa dei registratori, nel magazzino vari strumenti di lavoro. I responsabili potrebbero essere gli stessi in entrambi i casi

GROTTAMMARE/RIPATRANSONE – Criminalità “protagonista”, purtroppo, alle prime ore del 27 febbraio.

Intorno alle 3.50 i ladri hanno fatto visita al wine-bar “Altogradimento” situato sulla Valtesino nell’area La Vigna di Ripatransone. Sono penetrati all’interno, approfittando dell’oscurità, attraverso la porta d’emergenza e hanno portato via i fondi cassa presenti nei registratori. Bottino in fase di stima.

Anche il deposito comunale di Grottammare, sempre sulla Valtesino, è stato visitato dai criminali. A questo punto è ipotizzabile che abbiano agito in entrambi i posti gli stessi individui. Sono stati rubati alcuni strumenti di lavoro dal magazzino, bottino ancora in fase di stima pure in questo caso.

Indagano sulle vicende i carabinieri locali e della Compagnia di San Benedetto per risalire ai responsabili.

