SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto. Giovedì grasso 28 febbraio riaprirà la Gelateria Carboni, per la gioia degli amanti del vero gelato artigianale. In via Ferri 54 sarà possibile assaggiare i classici custi di Gelateria Carboni, che tanto successo hanno riscosso l’anno passato, e anche alcune novità di stagione come il gelato alla salsa di marroni della zona con marroni all’interno.

La riapertura è prevista alle ore 14, e nei giorni feriali Gelateria Carboni sarà aperta fino alle 21.

Sabato apertura ore 12 e chiusura alle 23, domenica apertura ore 11.30 e chiusura attorno alle 22.

Che cosa aspetti? Gelateria Carboni è per tutti voi, in via Ferri 54 a San Benedetto del Tronto.

