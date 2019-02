Sono riusciti a portar via qualche bottiglia di birra e alcuni pacchetti di sigarette, poi sono fuggiti per le campagne circostanti. Indagano i carabinieri

CAMPLI – Furto con spaccata nella notte a Campli, ignoti fuggono con birra e sigarette. Il colpo è andato a segno intorno alle 2 nell’area di servizio Agip, lungo la provinciale 3 Teramo-Campli.

Qui, almeno due persone, si sono procurate un tombino per strada e lo hanno lanciato contro una vetrata dell’attività, sfondandola. Poi, una volta dentro, è entrato in funzione il sistema d’allarme e i ladri hanno preso quello che hanno potuto: qualche bottiglia di birra e alcuni pacchetti di sigarette situati nelle vicinanze del bancone. Poi si sono allontanati a piedi per le campagne circostanti seminando durante la fuga parte del già magro bottino.

Sul posto si sono portati immediatamente i vigilantes di un’azienda privata e una pattuglia dei carabinieri di Campli, ma ormai i ladri avevano fatto perdere le proprie tracce. I militari hanno avviato le indagini del caso e in queste ore stanno passando in rassegna le immagini di videosorveglianza posizionate nella zona in cerca di indizi preziosi per poter risalire all’identità dei malviventi

