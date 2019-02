Per l’occasione si dovrà inviare una propria foto in maschera al numero 3386567112 o all’email giulianovacarnevale@gmail.com.

GIULIANOVA – Il Carnevale torna in attività a Giulianova. “Tanti i commercianti che per l’occasione, il 2 e 3 Marzo si maschereranno” sono le parole di Maurizio Di Filippo dell’Associazione Culturale “Meglio Della Fantasia”, per ricordare a tutti di mascherarsi donando ai più piccoli inaspettati momenti d’allegria. Questo è importantissimo, sottolinea il Presidente dell’Associazione, perché anche da queste dimostrazioni la città può rinascere, il tessuto sociale migliorare e aumentare la speranza di altri nel far tornare belle iniziative. Il supporto è importante.

Un buon inizio c’è stato con Ivan Cipolloni di InterActive Lab, il Comitato di Quartiere Annunziata, il contributo ricevuto da diversi commercianti e con chi oggi è presente nelle 250 locandine di Carnevale 2019. Tre sono gli appuntamenti e danno risalto a Giulianova tutta. Uno sforzo in più lo si chiede ancora ai commercianti, perché saranno loro, mascherandosi il 2 e 3 Marzo, a motivare ulteriormente chi ha lavorato al Carnevale oggi.

Per l’occasione si dovrà inviare una propria foto in maschera al numero 3386567112 o all’email giulianovacarnevale@gmail.com. Le più belle e divertenti diventeranno cartoline di Carnevale e serviranno ad arricchire le prossime edizioni. Già dal 2020 si spera di riportare a Giulianova le sfilate in maschera, con la collaborazione di alcune Associazioni locali motivate.

Nell’attesa di un riscontro, l’Associazione Culturale fa sapere, il materiale fotografico ricevuto, sarà inserito anche in altro evento in proposta, al “Sac Festival Giulianova” e si ringrazia il grafico Eugenio Iannetti per la realizzazione del logo. L’evento si propone a Luglio e uno spazio sarà dedicato al commercio locale, in particolare a chi ha aderito a Giulianova Carnevale 2019.

