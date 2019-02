Si è svolto il primo appuntamento a cui seguiranno altri incontri aventi per tema le problematiche collegate alla socialità e alla relazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un tema molto dibattuto anche a livello nazionale. Si è tenuto ieri, 25 febbraio il primo incontro 2019 di “Psiche in Comune”, il ciclo di conferenze con cadenza mensile dedicato ai temi della socialità e della relazione proposto dal dall’Assessorato alle Pari Opportunità per offrire alla cittadinanza occasioni formative per conoscere il mondo interiore e le dinamiche che governano la relazione con se stessi e con gli altri, con l’obiettivo di contrastare la violenza e promuovere relazioni più armoniose.

In questo primo appuntamento, ben moderato dalla consigliera comunale Brunilde Crescenzi, si è parlato di “Violenza sui minori: statistica, conseguenze e rimedi”. Brillante relatrice è stata la dottoressa Francesca Fabiani, psicologa del consultorio di Ascoli Piceno, la quale, tra le innumerevoli informazioni ha anche denunciato che i casi di violenza che vengono alla luce sono solo la punta di un iceberg sommerso, che nel nostro territorio le violenze sui minori più rappresentate sono le violenze psicologiche come la Trascuratezza e la Violenza Assistita e che la Violenza sui minori è agita indistintamente sia da uomini che da donne.

“Alla base della violenza, in linea con quanto ha affermato dalla relatrice” ha commentato l’assessore Antonella Baiocchi” c’è l’Analfabetismo Psicologico di cui sono affetti gli adulti che si prendono cura dei bimbi, i quali molto spesso sono inconsapevoli delle ferite che infergono all’anima dei loro figli. Nel 2019 la cultura della prevaricazione è ancora, purtroppo, ordinaria amministrazione e le vittime privilegiate di questa cultura tossica sono gli interlocutori che di volta in volta nella divergenza, indipendentemente dal sesso, venga a trovarsi in posizione di debolezza. Il vero killer da combattere è l’Analfabetismo Psicologico, che crea carnefici e vittime inconsapevoli”.

Di seguito i prossimi tre interessanti appuntamenti di La Psiche in Comune, cui la cittadinanza è invitata a partecipare gratuitamente:

Giovedì 21 la conferenza avrà come titolo “Quale terapia della psiche? Conoscere il Cognitivismo“. Relatrice Clarice Mezzaluna, psicoterapeuta, responsabile degli Istituti Cognitivi di San Benedetto del Tronto.

Giovedì 18 si parlerà di “Quale terapia della psiche, l’esperienza della psicoanalisi”. Ospite Daniele Luciani, psicoanalista, membro dell’associazione Lacaniana, coordinatore dei laboratori di psicoanalisi. Moderatore Gianni Balloni, Consigliere Comunale.

Lunedì 6 si affronterà il tema scottante dell’”Hikikomori”, termine giapponese che indica il fenomeno sociale e le persone, soprattutto giovani, che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento. Ospite sarà il rappresentante di “Hikikomori Italia”,associazione nazionale di informazione e supporto sul tema dell’isolamento sociale giovanile. Modererà l’incontro Paola Petrucci, consigliera di parità della Provincia di Ascoli Piceno.

Tutte le conferenze si terranno nella sala Consiliare del Comune di S. Benedetto del Tronto e saranno visibili in diretta streaming collegandosi al sito del comune: https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/969710010104.

Nel sito del comune, nel settore Pari Opportunità, sono a disposizione i video delle passate conferenze di Psiche in Comune.

