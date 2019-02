SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aggiorniamo sul sondaggio in corso in merito alla vendita dell’ex Scuola Curzi di via Golgi, per una cifra di 1,5 milioni di euro che l’Amministrazione Comunale destinerà ad alcuni lavori pubblici come il nuovo lungomare, la nuova piazza Montebello e l’ex Ballarin.

Sono 145 i voti arrivati nel primo giorno. Si può dare il proprio voto fino a domenica prossima. Ovviamente non si tratta di un sondaggio scientifico ma di una consultazione on line dove ognuno può dare il proprio parere.

Ex Scuola Curzi: secondo te il Comune di San Benedetto ha fatto bene a venderla? Posted by Riviera Oggi on Monday, 25 February 2019

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)