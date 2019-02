Costo indicativo 45 euro. Per informazioni e prenotazioni 3737291035 (Michele)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire da lunedì 25 l’Associazione Noi Samb inizierà la raccolta adesioni per Pordenone-Samb, in programma domenica 3 marzo alle ore 16.30. Il ritrovo sarà davanti alla Capitaneria di Porto di San Benedetto Del Tronto, la quota è di 45 euro e potrà variare in base al numero di adesioni.

