SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 27 febbraio, dalle 16,30, al Centro sociale “Primavera” di via Piemonte a San Benedetto, i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni in maschera, i genitori accompagnatori e i nonni sono invitati a partecipare all’appuntamento di Carnevale di “ Favole a merenda” .

Il programma del pomeriggio prevede l’introduzione con indovinelli da parte delle educatrici comunali in compagnia della mascotte Orsetto Teddy. Quindi si esibiranno i piccoli allievi dell’Istituzione musicale “A. Vivaldi” con un repertorio in tema con la festa. Il pomeriggio proseguirà con una multicolore e variegata sfilata di mascherine per il divertimento dei bambini e la gioia dei nonni del Centro.

A conclusione verrà offerta la merenda, tipicamente carnascialesca, offerta dalla cooperativa “La Picena” che gestisce il Centro sociale “Primavera”. Si ringrazia la Direzione del “Vivaldi” per la collaborazione prestata.

Si ricorda che la partecipazione è gratuita ed è necessaria la prenotazione telefonica al numero 0735 794576 (Ufficio Servizi per l’Infanzia-Settore Politiche Sociali del Comune di San Benedetto del Tronto).

