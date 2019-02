La fruizione del servizio è consentita solo agli utenti iscritti in biblioteca che richiedano il rilascio della password di accesso. Per l’iscrizione, gratuita, è necessario esibire un documento d’identità in corso di validità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla biblioteca comunale “Lesca” cambiano le modalità di accesso alle postazioni fisse per la navigazione in Internet.

La fruizione del servizio è consentita solo agli utenti iscritti in biblioteca che richiedano il rilascio della password di accesso. Per l’iscrizione, gratuita, è necessario esibire un documento d’identità in corso di validità. Per i minori di diciotto anni è richiesta l’autorizzazione scritta di un genitore, o di chi ne fa le veci, mediante modulo predisposto. L’utente riceverà un codice personale ed una password (della validità di un anno) che sono strettamente personali e che non devono essere comunicati ad altri.

L’uso di Internet presso ogni postazione è individuale. Ogni utente potrà usufruire del servizio per un’ora al giorno anche in più sessioni di collegamento, al fine di consentire a tutti uguali opportunità di accesso. Le postazioni sono disponibili durante gli orari di apertura della Biblioteca.

Per informazioni telefonare al numero 0735.794701 o inviare una mail a: biblioteca@comunesbt.it

