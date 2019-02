SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Pd convoca una conferenza stampa per parlare del progetto Stoccaggio Gas. Presenti Fabio Urbinati e Antimo Di Francesco.

Il consigliere regionale Urbinati: “In quel periodo l’amministrazione aveva il peso dell’amministrazione della città. Da subito si crearono due fazioni, sì e no. Noi dicemmo subito che dovevamo capire e facemmo subito un passo: decidemmo di far scegliere a tutte le forze in campo contrarie, fra cui i 5 Stelle, se poteva essere un rischio o un’opportunità per il territorio. Lo studio lo fece Terre.it con l?università di Camerino. Si evidenziò che San Benedetto poteva fare a meno di quel progetto. Ci schierammo contro con dati ben precisi che poi riprese anche la Regione Marche che, su spinta nostra e dei comitati, con la giunta Spacca disse che avrebbe dato parere negativo, con un po’ di imbarazzo perché il bando lo portava avanti il Ministero. Gli uffici però portarono avanti il prgetto dando l’autorizzazione di Via a un bando che in ogni caso Gas Plus aveva vinto”.

Continua Urbinati: “In quel periodo ci muovemmo anche grazie allo studio di Terre.it e sull’autorizzazione di Via la Regione caricò una serie di prescrizioni pesanti al progetto basati sullo studio e sul documento fatto da me e Peppe Giorgini. A quel punto sempre io e Giorgini facemmo un atto, firmato dal consiglio a inizio mandato di questa giunta (Ceriscioli n.d.r.) che impegnava la stessa giunta a negare ogni tipo di intesa con Gas Plus. Nel frattempo l’azienda francese di proprietà del colosso Gas de France che a quel punto esce dalla joint venture e dal progetto. A quel punto, senza Gas de France, sembrava difficile che da sola Gas Plus portasse avanti il progetto. Ad oggi non ci sono più possibilità che il progetto venga fatto. Adesso tecnicamente il progetto non si può fare più perché il documento di risposta che il Ministero ha inviato alla Regione dopo il parere positivo alla Via ha scritto che il prgetto andava concluso entro giugno 2019. Solo con una proroga del ministero dell’ambiente adesso si potrebbe fare. Chiederemo quindi che il ministro non dia questa proroga”.

Antimo Di Francesco: “Non abbiamo mai abbassato la guardia e abbiamo sempre mantenuto una posizione di contrarietà. L’atto del consiglio regionale è stato fondamentale. Il prgetto presentava dei grandi rischi che il terremoto del 2016 ha accentuato. Adesso ancor di più un progetto del genere non ha senso di esistere. Altro rilievo è che San Benedetto è una città turistica e un progetto del genere sarebbe un grosso danno di immagine. Adesso dobbiamo continuare a lottare con la stessa determinazione anche se la situazione ci può far stare sicuri la guardia va tenuta alta. Su questo ci deve essere convergenza di tutte le parti politiche e dei rappresentanti del Piceno in parlamento oltre che dagli altri livelli locali della politica come Comune e Regione”.

Perché in alcuni momenti c’era la percezione che il Pd fosse favorevole a questo progetto? Di Francesco: “Perché c’è stata strumentalizzazione da parte di chi voleva attribuire a noi la responsabilità di questo progetto ma non era rispondente al vero”. Urbinati risponde alla stessa domanda: “Noi non abbiamo detto solo no, abbiamo dovuto portare le docimentazioni del No. Chi amministra sa che se vuoi opporti a un progetto devi produrre atti con dati reali e precisi sul campo scientifico. Stare al Governo è diverso, in quel periodo invece c’erano movimenti e forze d’opposizione che dicevano solo no a priori senza documentare le ragioni di quel no. Noi invece le ragioni del no le abbiamo scritte e documentate e sono state decisive per questo esito”.

Urbinati sulla questione Sanità

Sul documento che il Pd provinciale ha presentato, cioè tre ospedali nel Piceno (due di Base fra Ascoli e San Benedetto e uno di Primo Livello n.d.r.) risponde Urbinati: “La Regione ha messo sul piatto tutte le opportunità in campo Sanità di questo territorio. Utopistici tre ospedali nel Piceno? Se sono utopistici due ospedali di base nel Piceno e uno di primo livello sono utopistici anche i dimensionamenti degli ospedali del Pesarese. Ho già scritto in una mozione che vuole puntare a replicare da noi gli accordi fra Regione e Fano. Vogliamo tutelare le due maggiori città del Piceno in cui devono restare i pronto soccorso con tutti i codici. Per questo dobbiamo dire grazie anche ai 5 Stelle per l’emdamento Colletti (emendamento al dl Genova che permette di non “toccare” gli ospedali già esistenti e che si trovano entro i 40 km dai crateri sismici) che salva gli ospedali di San Benedetto e Ascoli. Adesso” prosegue Urbinati ” la battaglia sarà da fare sulla mobilità. L’Av5 deve rientrare dei costi per la mobilità che attrae dall’Abruzzo”.

