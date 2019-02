SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Se ne è parlato negli ultimi tempi e abbiamo deciso di sentire l’opinione dei nostri lettori in merito alla vendita dell’ex scuola Curzi di via Golgi. Il ricavato, di un milione e mezzo di euro, servirà per finanziare alcune opere pubbliche come il nuovo lungomare, piazza Montebello, i lavori all’ex stadio Ballarin.

Il sindaggio è in corso sia nella nostra pagina Facebook dove resterà per una settimana, sia nella nostra home page.

Ex Scuola Curzi: secondo te il Comune di San Benedetto ha fatto bene a venderla? Posted by Riviera Oggi on Monday, 25 February 2019

