SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione del compleanno del Rotary Club sulla sommità del palazzo comunale sambenedettese sventolerà, per le prossime ore, la bandiera rotariana. Il Comune di San Benedetto ha infatti aderito all’iniziativa organizzata in occasione del centoquattordicesimo anniversario della fondazione del Rotary rispondendo all’invito fatto a tutti i municipi che ospitano i club.

L’iniziativa è nata dal Rotary Club San Benedetto del Tronto, primo club service della città fondato nel 1959 e attualmente preiseduto da Alberto De Angelis.

