SAN BENEDETTO DEL TRONTO-La 24a giornata (7a di ritorno) dell’Eccellenza Marche è andata in archivio con 5 successi (di cui 1 esterno) e 4 pareggi (di cui 2 a reti bianche); 21 (di cui su rigore) le reti messe a segno in questo 24°turno.

In questa giornata è stata realizzata una triletta che porta la firma di Giorgio Galli (San Marco Servigliano Lorese).

Tolentino (all’8°risultato utile consecutivo, 4° successo interno consecutivo, il 14°stagionale, il 9° complessivo in casa) che mercoledì esordirà nelle Coppa Italia Dilettanti Nazionale ospitando il Foligno, battendo all’inglese nell’anticipo del sabato l’Atletico Gallo (al 3°ko consecutivo) mantiene primato solitario con un +1 sull’Atletico Porto Sant’Elpidio (al 4°successo consecutivo) che ha battuto di misura Porto d’Ascoli nell’anticipo del sabato ed un +2 sul Fabriano Cerreto (al 3° successo nelle ultime 4 gare, sempre in casa) vittorioso sulla Forsempronese (al 4° ko nelle ultime 5 gare ed anche il 4° esterno consecutivo).

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto e ne in trasferta. In casa invece l’unica squadra ancora imbattuta è l’Urbania.

Risultati della 24a giornata (7a di ritorno) Eccellenza Marche di domenica 24 febbraio 2019:

Atletico Porto Sant’Elpidio-Porto d’Ascoli (Gara giocata sabato 23 febbraio) 1-0 (65’Gianluca Adami)

Biagio Nazzaro Chiaravalle-Pergolese 0-0

Camerano-Sassoferrato Genga (Gara giocata al Comunale Dario Bernacchia di Osimo [Ancona] Stazione) 0 -3 (13’Battistelli, 56’Alessandro Ferretti, 92’Lorenzo Morra)

Fabriano Cerreto-Forsempronese 3-1 (15’Luca Bartolini, 23’Marco Gaggiotti, 27’William Cecchini [Fo], 61’William Bordi)

Marina-Atletico Alma 2-2 (10’Gioacchini [M], 58’Simone [M], 62’Zepponi [A.A.], 70’Nicholas Caruso [A])

Montefano-Portorecanati 2-2 (4’Bonacci [M], 70’Palmucci [M], 83’Prebibaj [P], 88’Ascani [P])

San Marco Servigliano Lorese-Monticelli 3-0 (38’45’e 77’Giorgio Galli)

Tolentino-Atletico Gallo Colbordolo (Gara giocata sabato 23 febbraio) 2-0 (33’Mastromonaco, 83’Capezzani)

Urbania-Grottammare 0-0

CLASSIFICA:

Tolentino 48,

Atletico Porto Sant’Elpidio 47,

Fabriano Cerreto 46,

Urbania 41,

Sassoferrato Genga 37,

Marina 37,

Atletico Gallo Colbordolo 34,

Pergolese 34,

San Marco Servigliano Lorese 33,

Grottammare 32,

Porto d’Ascoli 31,

Forsempronese 31,

Montefano 30,

Atletico Alma Fano 30,

Camerano 25,

Biagio Nazzaro Chiaravalle 23,

Portorecanati 18,

Monticelli 6.

Prossimo turno, 25a giornata (8a di ritorno) di domenica 3 marzo 2019 ore 15:

Atletico Alma Fano-Atletico Porto Sant’Elpidio (All’andata 0-1 per il Porto Sant’Elpidio)

Atletico Gallo Colbordolo-Marina (1-0)

Forsempronese-Biagio Nazzaro (1-0)

Grottammare-Fabriano Cerreto (0-2)

Monticelli-Tolentino (0-1)

Pergolese-Camerano (1-0)

Porto d’Ascoli-Urbania (1-1)

Portorecanati-San Marco Servigliano Lorese (0-1)

Sassoferrato Genga-Montefano (3-2)

All’andata al Comunale Principale di Urbania (Pesaro-Urbino) è finita 1-1 (42’Procacci [U] su rigore, 61’Matteo Sensi [P.d’A.]).

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche, la gara giocata al Comunale Nicolai di Centobuchi finì 0-2 (75’Procacci su rigore, 84’Filippo Pagliardini. Al 55’espulso Sensi del Porto d’Ascoli per doppia ammonizione) per l’Urbania, allora guidata in panchina da Michele Fucili..

All’andata al Comunale di Fabriano (Ancona) è finita 2-0 (87’ed 89’Guido Galli) per il Fabriano Cerreto.

L’ultima volta che Grottammare e Fabriano Cerreto si sono affrontate in Campionato al Comunale Filippo Pirani risale alla stagione 2016/17, sempre in Eccellenza Marche e finì 0-3 (15’autorete di Gibbs su conclusione di Tittarelli, 85’Matteo Piergallini, 87’Trillini. All’89’espulso Carminucci del Grottammare per doppia ammonizione) per la squadra fabrianese, allora guidata in panchina da Nicola Spuri Forotti.

Al termine di quella stagione il Fabriano Cerreto giunto 2° vinse poi i Play Off Nazionali d’Eccellenza approdando in Serie D, mentre il Grottammare chiuse la Regular Season al 15° (penultimo) posto, salvandosi solo dopo aver vinto (1-2) spareggio play out dopo i tempi supplementari sul campo della Forsempronese (retrocessa sul campo ma poi ripescata in Eccellenza a completamento degli organici) .

CLASSIFICA MARCATORI: (DA AGGIORNARE)

In testa alla classifica marcatori c’è Guido Galli del Fabriano Cerreto con 16 gol (di cui 2 su rigore).

Alle sue spalle troviamo Riccardo Cuccù dell’Atletico Porto Sant’Elpidio con 10 centri.

Completano attuale podio: Enrico Bartolini (2 rigori trasformati) dell’Atletico Gallo Colbordolo, Damiano (un rigore trasformato) dell’Atletico Alma Fano, Marco Gaggiotti del Fabriano Cerreto e Piermattei del Sassoferrato Genga con 9 reti a testa.

Alle spalle del podio ci sono: Battisti (2 rigori trasformati) e William Cecchini della Forsempronese, Luca Fraternali (2 rigori trasformati) dell’Urbania, Tommaso Gabrielloni (2 rigori trasformati) del Marina, l’attaccante argentino Martin Leopoldo Garcia del Portorecanati e Manuel Muratori dell’Atletico Gallo Colbordolo con 8 centri ciascuno.

Poi troviamo: Carsetti del Marina, Ciabuschi (2 rigori trasformati) del Grottammare, Giorgio Galli (un rigore trasformato) del San Marco Servigliano Lorese, Samuele Ruggeri (un rigore trasformato) del Sassoferrato Genga e Terriaca (3 rigori trasformati) del Tolentino con 7 gol a testa.

A seguire: Carlos Tomas Aquino (un rigore trasformato) del Montefano, De Panicis del Grottammare, Filippo Pagliardini dell’Urbania e Pennacchioni del Portorecanati con 6 reti ciascuno.

Seguono poi: Gianluca Adami (2 rigori trasformati) e Ruzzier dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Lorenzo Alessandroni del Camerano, Andrea Liberati (un rigore trasformato) del Porto d’Ascoli, Mastrojanni (poi passato al Paterno, in Eccellenza Abruzzo nel mercato di dicembre) del Monticelli, Minnozzi, Tittarelli e Tortelli del Tolentino e Luca Paradisi (5 rigori trasformati) della Forsempronese con 5 gol a testa.

Quindi seguono: Bonacci e Roberto Latini del Montefano, Boutlata e Capezzani del Tolentino, Cavaliere (un rigore trasformato) della Biagio Nazzaro, De Vecchis (un rigore trasformato) del Porto d’Ascoli, Gabaldi del San Marco Servigliano Lorese, Giuliacci del Fabriano Cerreto, Gnaldi della Pergolese, Monserrat dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Filippo Papa del Camerano e Strano (2 con la maglia del Camerano e 2 con quella del Tolentino, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 4 reti ciascuno.

Poi ci sono: Emiliano Bartoli del Fabriano Cerreto, Buresta della Forsempronese, Nicholas Caruso dell’Atletico Alma Fano, Cusimano dell’Urbania, Ivan D’Angelo e Davide Traini del Grottammare, Alessandro Ferretti del Sassoferrato Genga, Genghini e Davide Righi della Pergolese, Daniele Leonardi e Mascolo (un rigore trasformato) del Portorecanati, Enrico Nacciarriti del Marina, Pieralisi della Biagio Nazzaro, l’attaccante gambiano Suwareh (poi passato alla Maceratese nel mercato di dicembre) del Monticelli e Giacomo Calvaresi (2 di cui 1 su rigore con la maglia del Portorecanati ed 1 su rigore con quella del Sassoferrato Genga, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 3 gol a testa.

Quindi troviamo: Giuseppe Aquino e Palombizio del San Marco Servegliano Lorese, Matteo Baldini del Fabriano Cerreto, Bozzi, Cantucci ed Ottaviani dell’Urbania, Matteo Capriotti e Gibellieri (2 rigori trasformati) del Monticelli, Carotti (un rigore trasformato) e Palmucci (un rigore trasformato) del Montefano, Cicconetti del Tolentino, Cinotti (poi passato alla Vigor Senigallia [squadra militante in Promozione Marche Girone A] nel mercato di dicembre) dell’Atletico Alma Fano, Simone Franchi e Rapagnani (un rigore trasformato) del Grottammare, Gaeta, Matteo Sensi e Giorgio Valentini del Porto d’Ascoli,Tommaso Gregorini e Nicola Marini del Marina, Leonardo Rossini della Biagio Nazzaro, Sinjari dell’Atletico Gallo Colbordolo, Trucchia del Camerano e Zira dell’Atletico Porto Sant’Elpidio con 2 reti ciascuno.

Ed infine troviamo: Alighieri, D’Alò, Ilario Gabrielli, Marco Gagliardi, l’attaccante franco-congolese Kabasele, Mattia Manoni, Nespeca, Luca Rossi ed Alessio Schiavi del Porto d’Ascoli, Luca Bartolini, Lorenzo Benedetti, William Bordi, Dauti e Mattia Stortini del Fabriano Cerreto, Bassotti, Gioacchini, Alessio Ribichini e Simone del Marina, il centrocampista marocchino Belkaid, Giacomo De Angelis, Fabio Ferrini, Giacomo Nobili, Alessandro Radi (attaccante classe 96), Alessandro Rossi e Manuel Tonucci dell’Atletico Gallo Colbordolo, Federico Benvenuti, Bernacchia, Urso e Zepponi dell’Atletico Alma Fano, Bicchiarelli, Corsini, Procacci (un rigore trasformato), Matteo Rossi e Scopa dell’Urbania, Davide Biondi, Elia Donzelli, Nicholas Fermani, Mattia Ortolani, Matteo Stella e Michele Taddei del Camerano, Boschetti, Marco Bucci, D’Emanuele (un rigore trasformato), Gallotti, Lasku, Elia Lattanzi, Andrea Savelli e Tafani (un rigore trasformato) della Pergolese, Umberto Cazzola, Luigi Fontana, Giacomo Marcolini e Lorenzo Pagliari della Forsempronese, Cecchetti, Luca Giovannini, Nicolò Parasecoli, Priorelli ed Elia Santoni della Biagio Nazzaro, l’attaccante argentino Ceijas e Frinconi dell’Atletico Porto Sant’Elpidio, Elia Censori, Iovannisci, Iuvalè, Niccolò Marini, Paglialunga e Lorenzo Pompei del San Marco Servigliano Lorese, Daniele Cotroneo ,Stefano Lazzarini e Gianluca Mancini del Monticelli, Alessio Donati, Enrico Mengoni e Lorenzo Pigini del Montefano, il centrocampista argentino Pablo Ismael Garcia ed Andrea Mercuri del Portorecanati, Claudio Labriola, Marco Mariani, Mastromonaco e Raponi del Tolentino, Monno e Nicolò Salvatori del Sassoferrato Genga e Massimo Vallorani del Grottammare, tutti con una rete a testa.

Autoreti:

2 per Corazzi (Sassoferrato Genga) pro Montefano all’8a giornata e pro Atletico Gallo Colbordolo alla 18a giornata.

una a testa per: Eboli (Atletico Gallo Colbordolo) pro Sassoferrato Genga alla 1a giornata, Ettore Ionni (San Marco Servigliano Lorese) pro Monticelli alla 7a giornata, Guido Galli (Fabriano Cerreto) pro Sassoferrato Genga alla 9a giornata, Massimiliano Sampaolesi (Camerano) pro Atletico Alma Fano all’11a giornata, Andrea Savini (Biagio Nazzaro) pro Atletico Gallo Colbordolo all’11a giornata, Tazi (Monticelli) pro Atletico Alma alla 23a giornata ed il difensore gambiano Trawally (Porto d’Ascoli) pro Camerano alla 20a giornata.

STATISTICHE GROTTAMMARE:

Serie positiva in corso: 6 risultati utili consecutivi (3 successi interni e 3 pari esterni)

Vittorie: 8 (2-1 interno in rimonta col Montefano alla 3a giornata, 1-0 interno con la Biagio Nazzaro alla 5a, 1-3 a Porto Recanati [Macerata] alla 13a, 0-4 ad Ascoli, sul campo del Monticelli alla 15a, 1-0 interno col Sassoferrato Genga nel recupero della 14a giornata, altro 1-0 interno, stavolta col Marina alla 19a, ancora un 1-0 interno, stavolta col San Marco Servigliano Lorese alla 21a e di nuovo 1-0 interno, stavolta col Camerano alla 23a)

Pareggi: 8 (1-1 sul campo del San Marco Servigliano Lorese alla 4a giornata, altro 1-1 esterno stavolta ad Osimo [Ancona] sul campo del Camerano alla 6a, 2-2 interno con l’Urbania alla 7a, 1-1 sul campo del Porto d’Ascoli alla 10a, 0-0 interno con l’Atletico Alma alla 16a, altro 0-0, stavolta esterno, a Montefano alla 20a, 1-1 a Chiaravalle, sul campo della Biagio Nazzaro alla 22a e 0-0 ad Urbania [Pesaro-Urbino] alla 24a)

Sconfitte: 8 (1-5 interno col Tolentino alla 1a giornata, 1-0 a Montemarciano [Ancona] sul campo del Marina alla 2a, 2-0 sul campo del Fabriano Cerreto all’8a, 0-1 interno con l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla 9a, 1-0 sul campo della Pergolese all’11a, 1-2 interno con la Forsempronese alla 12a, 3-2 sul campo dell’Atletico Gallo alla 17a e 2-0 a Tolentino alla 18a)

Gol fatti: 24 (11 in casa e 13 fuori; 3 su rigore) con 7 diversi marcatori: Ciabuschi (7 di cui 2 su rigore), Ivan D’Angelo (3), De Panicis (6), Simone Franchi (2), Rapagnani (2 di cui 1 su rigore), Davide Traini (3) e Massimo Vallorani (1).

Gol subiti: 25 (11 in casa e 14 fuori). Non subisce reti da 2 gare consecutive ( minuti complessivi)

Differenza reti: -1 (24-25)

Capocannonieri: Jonathan Ciabuschi con 7 reti (di cui 2 su rigore).

Punti interni: 20 (su 12 gare casalinghe), frutto di 6 successi, 2 pareggi e 3 ko interni.

Punti esterni: 12 (su 12 gare esterne), frutto di 2 successi, 6 pari e 5 ko esterni .

Espulsioni (di giocatori): 4 (Vespasiani per doppia ammonizione alla 3a giornata, Ciabuschi per aver colpito un avversario a palla lontana all’11a, Di Antonio per doppia ammonizione alla 14a e l’attaccante gambiano Ansumana Jallow per gioco falloso alla 18a)

Ammonizioni: 52.

Media inglese: -14.

CALENDARIO GROTTAMMARE ECCELLENZA MARCHE 2018/19:

ANDATA 2018-19-1a Giornata, domenica 9 settembre 2018: Grottammare-Tolentino 1-5; 2a Giornata, domenica 16 settembre: Marina-Grottammare 1-0; 3a Giornata, domenica 23 settembre: Grottammare-Montefano 2-1; 4a Giornata, domenica 30 settembre: San Marco Servigliano Lorese-Grottammare 1-1; 5a Giornata, domenica 7 ottobre: Grottammare-Biagio Nazzaro 1-0; 6a Giornata, domenica 14 ottobre: Camerano-Grottammare 1-1; 7a Giornata, domenica 21 ottobre: Grottammare-Urbania 2-2; 8a Giornata, domenica 28 ottobre: Fabriano Cerreto-Grottammare 2-0 ; 9a Giornata, domenica 4 novembre: Grottammare-Atletico Porto Sant’Elpidio 0-1; 10a Giornata, domenica 11 novembre: Porto d’Ascoli-Grottammare 1-1; 11a Giornata, domenica 18 novembre:Pergolese-Grottammare 1-0; 12a Giornata, domenica 25 novembre:Grottammare-Forsempronese 1-2; 13a Giornata, domenica 2 dicembre: Portorecanati-Grottammare 1-3; 15a Giornata, domenica 16 dicembre: Monticelli-Grottammare 0-4; 16a giornata, domenica 23 dicembre 2018: Grottammare-Atletico Alma 0-0; recupero 14a Giornata, domenica 30 dicembre (si doveva giocare domenica 9): Grottammare-Sassoferrato Genga 1-0 ; 17a giornata, domenica 6 gennaio 2019: Atletico Gallo Colbordolo-Grottammare 3-2.

RITORNO 2019– 18a Giornata, domenica 13 gennaio 2019: Tolentino-Grottammare 2-0; 19a Giornata, domenica 20 gennaio: Grottammare-Marina 1-0; 20a Giornata, domenica 27 gennaio: Montefano-Grottammare 0-0 ; 21a Giornata, domenica 3 febbraio: Grottammare-San Marco Servigliano Lorese 1-0; 22a Giornata, domenica 10 febbraio: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Grottammare 1-1; 23a Giornata, domenica 17 febbraio: Grottammare-Camerano 1-0; 24a Giornata, domenica 24 febbraio:Urbania-Grottammare 0-0; 25a Giornata, domenica 3 marzo ore 15: Grottammare-Fabriano Cerreto; 26a Giornata, domenica 10 marzo ore 15: Atletico Porto Sant’Elpidio-Grottammare; 27a Giornata, domenica 17 marzo ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 28a Giornata, domenica 24 marzo ore 15: Grottammare-Pergolese; 29a Giornata, domenica 31 marzo ore 16:ForsemproneseGrottammare; 30a Giornata, domenica 7 aprile ore 16: Grottammare-Portorecanati; 31a Giornata, giovedì 11 aprile ore 16: Sassoferrato Genga-Grottammare ; doppia sosta domenicale per il Torneo delle Regioni e poi per Pasqua; 32a Giornata, giovedì 25 aprile ore 16:30: Grottammare-Monticelli; 33a giornata, domenica 28 aprile ore 16,30: Atletico Alma Fano-Grottammare; 34a ed ultima Giornata, domenica 5 maggio 2019 ore 16,30: Grottammare-Atletico Gallo Colbordolo.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Vittorie: 7 (1-2 a Chiaravalle [Ancona] sul campo della Biagio Nazzaro alla 6a giornata, 1-0 interno con l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla 7a, 0-2 sul campo del Sassoferrato Genga all’11a, 1-0 interno con la Pergolese alla 12a, altro 1-0 interno, stavolta col Portorecanati nel recupero della 14a giornata, 0-2 sul neutro di Monte San Giusto [Macerata] col San Marco Servigliano Lorese alla 18a e 4-0 interno con la Biagio Nazzaro alla 23a)

Pareggi: 10 (0-0 interno col Camerano alla 3a giornata, 2-2 a Montefano [Macerata] alla 4a, 1-1 ad Urbania [Pesaro ed Urbino] all’8a, altro 1-1 esterno, stavolta a Fossombrone [Pesaro-Urbino] alla 9a, ancora un 1-1, stavolta interno col Grottammare alla 10a, 0-0 sul campo del Monticelli alla 13a, altro 0-0 esterno, stavolta a Fano, sul campo dell’Atletico Alma alla 17a, 1-1 interno col Tolentino alla 19a, altro 1-1, stavolta esterno, a Camerano alla 20a ed ancora un 1-1, interno col Montefano alla 21a)

Sconfitte: 7 (2-3 in casa col San Marco Servigliano Lorese alla 1a giornata, 1-0 a Tolentino alla 2a, 0-1 interno col Fabriano Cerreto alla 5a, 3-0 a Petriano [Pesaro-Urbino] sul campo dell’Atletico Gallo Colbordolo alla 15a, 0-1 interno col Marina alla 16a, 4-1 sul campo del Fabriano Cerreto alla 22a ed 1-0 sul campo del Porto Sant’Elpidio alla 24a)

Gol fatti: 24 (12 in casa e 12 fuori; 2 su rigore) con 14 diversi marcatori: Alighieri (1), D’Alò (1), De Vecchis (4 di cui 1 su rigore), Ilario Gabrielli (1), Gaeta (2), Marco Gagliardi (1), l’attaccante franco-congolese Kabasele (1), Andrea Liberati (5 di cui 1 su rigore), Mattia Manoni (1), Nespeca (1), Luca Rossi (1), Alessio Schiavi (1), Matteo Sensi (2) e Giorgio Valentini (2).

Gol subiti: 23 (8 in casa e 15 fuori).

Differenza reti: + 1 (24-23)

Capocannoniere: Andrea Liberati con 5 reti (di cui una su rigore) all’attivo.

Punti interni: 16 (su 11 interne), frutto di 4 successi, 4 pari e 3 ko interni.

Punti esterni: 15 (su 13 gare esterne), frutto di 3 successi, 6 pari e 4 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 4 (Ilario Gabrielli per scorrettezza su un avversario alla 5a giornata, Matteo Sensi per aver colpito un avversario a palla lontana alla 15a, il terzino gambiano Trawally per doppia ammonizione alla 18a e Verdesi sempre per doppia ammonizione alla 21)

Ammonizioni: 60.

Media inglese: -15.

Ecco l’elenco ufficiale delle squadre dell’ECCELLENZA MARCHE (che torna a 18 squadre come nel 2014) 2018-19 ed i loro rispettivi allenatori:

ATLETICO ALMA (Squadra di Fano [Pesaro-Urbino]. La scorsa stagione giunto 5° in Eccellenza Marche). Allenatore: Omar Manuelli (Nuovo), poi esonerato dopo la 18a giornata e rilevato alla 19a da Mirco Omiccioli.

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione giunto 3° in Eccellenza Marche, ha poi perso la finale Play Off sul campo del Porto d’Ascoli). Allenatore: Gastone Mariotti (confermato)

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO (Squadra di Porto Sant’Elpidio [Fermo]. La scorsa stagione giunto 9° in Eccellenza Marche). Allenatore: Eddy Mengo (Nuovo).

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE (Squadra di Chiaravalle [Ancona]. La scorsa stagione giunta 8a in Eccellenza Marche. Sarà la sua 20a partecipazione al massimo Campionato Regionale). Allenatore: Giovanni Fenucci (Nuovo), poi esonerato dopo il recupero della 14a giornata e rilevato alla 17a giornata da Franco Gianangeli.

CAMERANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione è giunto 10°in Eccellenza Marche ma ha vinto battendo in finale il Porto d’Ascoli, la Coppa Italia Regionale approdando alla Fase Nazionale dove è stato poi eliminato agli ottavi dal Massa Martana [Umbria]). Allenatore: Luca Montenovo (Confermato)

FABRIANO CERRETO (Squadra di Fabriano e Cerreto d’Esi entrambi comuni in provincia di Ancona. Retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 17°; aveva presentato la domanda di ripescaggio in Serie D così come la Jesina ma poi ha rinunciato). Allenatore: Renzo Tasso (Nuovo).

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione giunta 6a in Eccellenza Marche. Sarà la sua 21a partecipazione al massimo Campionato Regionale, un record assoluto nelle Marche). Allenatore: Pierangelo Fulgini (Confermato).

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno.La scorsa stagione giunto 7° in Eccellenza Marche). Allenatore: Manolo Manoni (Confermato).

MARINA (Squadra dell’omonima frazione di Montemarciano [Ancona]. La scorsa stagione giunto 12° in Eccellenza Marche si è poi salvata vincendo spareggio play out interno col Loreto). Allenatore: Gianmarco Malavenda (Confermato).

MONTEFANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. Neopromosso in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] avendo vinto contro il Sassoferrato Genga la finale Play Off Intergirone di Promozione Marche). Allenatore: Roberto Lattanzi (Confermato).

MONTICELLI (Squadra dell’omonimo quartiere di Ascoli Piceno. Retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 16°). Allenatore: Luigi Zaini (Nuovo), che poi si è dimesso ed è stato rilevato alla 15a giornata da Flavio Cao, coadiuvato dal responsabile del settore giovanile Remo Orsini e dalla 16a da Gianluca De Vico.

PERGOLESE (Squadra di Pergola [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione dopo essere giunta 14a in Eccellenza Marche, si è salvata vincendo poi lo spareggio play out sul campo del Ciabbino). Allenatore: Aldo Clementi (Nuovo).

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione ha perso la finale di Coppa Italia Regionale contro il Camerano, ma è giunto 2°in Eccellenza Marche vincendo i Play Off ed approdando a quelli Nazionali, dove è stato eliminato in semifinale dal Classe [poi ripescato in D]. Non ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D). Allenatore: Sante Alfonsi (Confermato).

PORTORECANATI (Squadra dell’omonimo comune di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A). Allenatore: Matteo Possanzini (Confermato).

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE (Squadra di Servigliano [Fermo] e di Loro Piceno [Macerata]. E’nato nell’estate 2017 dalla fusione tra San Marco Servigliano e Lorese. Neopromosso in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B). Allenatore: Peppino Amadio (Confermato).

SASSOFERRATO GENGA (Squadra di Sassoferrato, comune in provincia di Ancona. Ripescato in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] al posto della Jesina [che era retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dopo essere giunta 15a ed aver successivamente perso spareggio play out contro la Virtus San Nicolò] che è stata a sua volta ripescata in Serie D. La matricola anconetana è giunta 4a la scorsa stagione in Promozione Marche Girone A vincendo i Play Off del suddetto Girone ma ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone contro il Montefano). Allenatore: Simone Ricci (Confermato)

TOLENTINO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunto 4°in Eccellenza Marche). Allenatore: Andrea Mosconi (Confermato)

URBANIA (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunto 11° in Eccellenza Marche). Allenatore: Gianluca Fenucci (Nuovo).

In neretto le squadre che hanno sostituito il proprio allenatore iniziale.

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2018/19:

ATLETICO ALMA : Comunale Bellocchi di Fano (Pesaro-Urbino)– Via 1a strada

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano (Pesaro-Urbino) – Via Mulino del Passo

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Comunale Ferranti Via della Liberazione – Porto Sant’Elpidio (Fermo)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Stadio Comunale Via Puccini – Chiaravalle (Ancona)

CAMERANO: Comunale Daniele Montenovo Via Loretana – Camerano (Ancona)

FABRIANO CERRETO: Comunale via Dante – Fabriano (Ancona)

FORSEMPRONESE: Comunale Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE: Comunale Pirani Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

MARINA: Comunale Le Fornaci Via Deledda – Marina di Montemarciano (Ancona)

MONTEFANO:Comunale “Dell’Immacolata” via Imbrecciata – Montefano (Macerata)

MONTICELLI: Comunale “Monterocco” via Faiano – Ascoli Piceno

PERGOLESE: Comunale Mario Stefanelli Via Martiri Libertà – Pergola (Pesaro-Urbino)

PORTO D’ASCOLI: Campo Ciarrocchi Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

PORTORECANATI: Comunale “Vincenzo Monaldi” via S.Maria in Potenza – Porto Recanati (Macerata)

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE: Comunale “Settimi” via Rossa – Servigliano (Fermo)

SASSOFERRATO GENGA: Comunale via Roma – Sassoferrato (Ancona)

TOLENTINO: Stadio Della Vittoria Via Boccalini – Tolentino (Macerata)

URBANIA: Comunale Via Campo Sportivo – Urbania (Pesaro-Urbino)

In neretto le 2 squadre seguite da Riviera Oggi: GROTTAMMARE E PORTO D’ASCOLI.

COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE (VINTA LA SCORSA STAGIONE DAL CAMERANO) 2018/19:

CALENDARIO COMPLETO IN ORDINE CRONOLOGICO FASE REGIONALE

1° TURNO:

Di seguito i 6 Gironi Triangolari ed il Calendario della 1a Fase.

Girone 1: ATLETICO GALLO COLBORDOLO, FORSEMPRONESE ed URBANIA.

Girone 2: ATLETICO ALMA FANO, MARINA e PERGOLESE.

Girone 3: BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE, FABRIANO CERRETO e SASSOFERRATO GENGA.

Girone 4: CAMERANO, MONTEFANO e PORTORECANATI.

Girone 5: ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO, SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE e TOLENTINO.

Girone 6: GROTTAMMARE, MONTICELLI e PORTO D’ASCOLI.

Risultati 1a giornata Gironi Triangolari di domenica 2 settembre 2018:

Girone 1: Urbania-Forsempronese (Gara giocata sabato 1° settembre) 2-1 (27’Procacci, 47’Luca Paradisi [F], 89’Luca Fraternali). Ha riposato: Atletico Gallo Colbordolo.

Girone 2: Pergolese-Marina (Gara giocata sabato 1° settembre) 0-1 (77’Tommaso Gabrielloni su rigore). Ha riposato: Atletico Alma Fano.

Girone 3: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Sassoferrato Genga (Gara giocata sabato 1° settembre) 2-2 (29’Arcangeli [S.G.], 32’Leonardo Rossini [B.N.C.] su rigore, 37’Pieralisi [B.N.C.], 46’p.t.Arcangeli [S.G.] su rigore). Ha riposato: Fabriano Cerreto.

Girone 4: Montefano-Camerano (Gara giocata sabato 1° settembre) 1-0 (60’Carlos Tomas Aquino). Ha riposato: Portorecanati.

Girone 5: Tolentino-Atletico Porto Sant’Elpidio (Gara giocata sabato 1° settembre) 4-1 (21’Terriaca, 38’Monserrat [A.P.S’E.], 51’Tortelli, 68’Marco Mariani, 87’Raponi). Ha riposato: San Marco Servigliano Lorese.

Girone 6: PORTO D’ASCOLI-GROTTAMMARE (Gara giocata sabato 1° settembre) 2-2 (41’Alessio Schiavi [P.D’A], 47’Rapagnani [G], 54’De Panicis [G], 83’Gaeta [P.D’A]). Ha riposato: MONTICELLI

Risultati 2a giornata Gironi Triangolari di mercoledì 26 settembre 2018:

Girone 1: Forsempronese-Atletico Gallo Colbordolo 2-3 (26’e 32’Manuel Muratori, 57’Belkaid su rigore, 73′ ed 86’Lorenzo Pagliari [F]). Ha riposato: Urbania.

Girone 2: Atletico Alma Fano-Pergolese 1-0 (11’Zepponi. Espulso Gnaldi della Pergolese). Ha riposato: Marina.

Girone 3: Fabriano Cerreto-Biagio Nazzaro 2-1 (45’Borgese, 80’Pieralisi (B.N.], 87’Matteo Baldini). Ha riposato: Sassoferrato Genga.

Girone 4: Camerano-Portorecanati 0-1 (56’Filippetti). Ha riposato: Montefano.

Girone 5: Atletico Porto Sant’Elpidio-San Marco Servigliano Lorese 3-2 (10’Ruzzier, 31’Adami, 37’Niccolò Mancini [S.M.S.L.], 39′ Palombizio [S.M.S.L.], 44’Zira). Ha riposato: Tolentino.

Girone 6: MONTICELLI-PORTO D’ASCOLI 0-2 (84’Verdesi, 87’Andrea Liberati. Al 50’sullo 0-0 Davide Cocci del Monticelli ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Verissimo). Ha riposato: GROTTAMMARE.

Risultati 3a ed ultima giornata Gironi Triangolari di mercoledì 10 ottobre 2018:

Girone 1: Atletico Gallo Colbordolo-Urbania (Gara giocata al Comunale Santa Maria dell’Arzilla di Pesaro) 1-0 (46’Edoardo Paoli. Al 76’Filippo Pagliardini dell’Urbania ha fallito un rigore, colpendo il palo). Ha riposato: Forsempronese.

Classifica Finale: Atletico Gallo Colbordolo 6, Urbania 3 e Forsempronese 0.

Girone 2: Marina-Atletico Alma 1-3 (18′, 28’e 48’Damiano, 82’Carsetti [M]. All’85’espulso per proteste il Presidente del Marina Sandro Santini). Ha riposato: Pergolese.

Classifica Finale: Atletico Alma Fano 6, Marina 3 e Pergolese 0.

Girone 3: Sassoferrato Genga-Fabriano Cerreto 2-2 (7’Marco Gaggiotti [F.C.], 12’autorete di Mariucci autorete [S.G.], 60′ Giuliacci [F.C.], 87’Ciccacci [S.G.]). Ha riposato: Biagio Nazzaro.

Classifica Finale: Fabriano Cerreto 4, Sassoferrato Genga 2 e Biagio Nazzaro 1 .

Girone 4: Portorecanati-Montefano (Gara giocata al Supplementare Luciano Panetti di Porto Recanati [Macerata]) 1-1 (20’Andrea Mercuri [P], 54’Maruzzella [M]) . Ha riposato: Camerano

Classifica Finale: Montefano * e Portorecanati 4 e Camerano 0.

*= A parità di punti e con la stessa differenza reti, il sorteggio (effettuato venerdì 19 ottobre 2018 presso la sede del Comitato Regionale Marche di Ancona) ha stabilitro che la squadra montefanese è 1a classificata di questo Girone e dunque quella qualificata alla 2a Fase.

Girone 5: San Marco Servigliano Lorese-Tolentino 0-2 (15’Matteo Gabrielli, 56’Marco Mariani). Ha riposato: Atletico Porto Sant’Elpidio.

Classifica Finale: Tolentino 6, Atletico Porto Sant’Elpidio 3 e San Marco Servigliano Lorese 0.

Girone 6: GROTTAMMARE-MONTICELLI 2-3 (34’Davide Cocci, 40’Sale su rigore, 64’Suwareh, 69’Rapagnani [G], 94’Rapagnani [G] su rigore). Ha riposato: PORTO D’ASCOLI.

Classifica Finale: PORTO D’ASCOLI 4, MONTICELLI 3, GROTTAMMARE 1.

In neretto le squadre prime classificate di ogni Girone e dunque approdate alla 2a Fase (Semifinali)

2A FASE (BIRONI SEMIFINALI):

Risultati 1a giornata di mercoledì 31 ottobre 2018:

Girone Triangolare A: Fabriano Cerreto-Atletico Gallo Colbordolo 5-1 (11’Giuliacci, 19’Marco Gaggiotti, 73’Lorenzo Benedetti, 85’Mariucci, 89’Enrico Bartolini [A.G.C.], 92’Dauti). Ha riposato: Atletico Alma Fano.

Girone Triangolare B: Tolentino-Montefano 3-0 (16’e 19’Terriaca, 30’Della Spoletina). Ha riposato: Porto d’Ascoli

Risultati 2a giornata di mercoledì 21 novembre 2018:

Girone Triangolare A: Atletico Gallo Colbordolo-Atletico Alma (Gara giocata al Comunale Santa Maria dell’Arzilla di Pesaro) 0-4 (36′, 47’e 75’Damiano, 80’Michele Grossi). Ha riposato: Fabriano Cerreto.

Girone Triangolare B: Montefano-Porto d’Ascoli 1-2 (18’Granito, 61’Silvestroni [M] su rigore, 84’Alessio Lanzano). Ha riposato: Tolentino.

Risultati 3a ed ultima giornata di mercoledì 5 dicembre 2018:

Girone Triangolare A: Atletico Alma Fano-Fabriano Cerreto 0-3 (5’Montecchia, 9’Marco Gaggiotti, 52’Montecchia). Ha riposato: Atletico Gallo Colbordolo.

Girone Triangolare B: Porto d’Ascoli-Tolentino 1-2 (12’Della Spoletina, 73’Boutlata, 73’Verdesi [P.d’A.]. Espulsi: al 33’il tecnico del Porto d’Ascoli Sante Alfonsi per proteste, al 40’direttamente dalla panchina l’attaccante del Porto d’Ascoli Gaeta, anch’egli per proteste ed al 93’Trawally del Porto d’Ascoli e Marco Mariani del Tolentino per reciproche scorrettezze). Ha riposato: Montefano.

Classifica Finale Girone Triangolare A: Fabriano Cerreto 6, Atletico Alma Fano 3 ed Atletico Gallo Colbordolo 0.

Classifica Finale Girone Triangolare B: Tolentino 6, Porto d’Ascoli 3 e Montefano 0.

Finale in gara unica di mercoledì 23 gennaio 2019 giocata al Comunale Della Vittoria di Tolentino (Macerata):

Tolentino-Fabriano Cerreto 2-0 (44’Tortelli, 75’Cicconetti)

Il Tolentino approda alla Coppa Italia Dilettanti, dove nella doppia sfida degli ottavi affronterà (mercoledì 27 febbraio alle ore 19, l’andata al Comunale Della Vittoria di Tolentino e mercoledì 6 marzo alle ore 14,30, il ritorno al Comunale Enzo Blasone di Foligno) il Foligno (squadra dell’omonimo comune in provincia di Perugia guidata in panchina da Antonio Armillei) che ha vinto la Coppa Italia d’Eccellenza umbra battendo (4-0) in finale il San Sisto. In Campionato (Eccellenza Umbria) la squadra perugina è attualmente 1a in classifica con 3 punti di vantaggio sul Lama Calcio.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA D’ECCELLENZA MARCHE:

Stagione 1991/92: Nuova Maceratese; 1992:93: Biagio Nazzaro Chiaravalle ; 1993/94: Camerino ; 1994/95: Monturanese; 1995/96: Truentina Castel di Lama; 1996/97: Forsempronese; 1997/98: Civitanovese; 1998/99: Camerino; 1999/00: Cagliese; 2000/01: Cagliese; 2001/02: Pergolese; 2002/03: Imab Urbino; 2003/04: Caldarola; 2004/05: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2005/06: Montegiorgio; 2006/07: Montegiorgio; 2007/08: Bikkembergs Fossombrone (che ora si chiama Forsempronese); 2008/09: Jesina ; 2009/10: Fermana; 2010/11: Ancona 1905 ; 2011/12:Tolentino ; 2012/13: Fermana; 2013/14: Montegiorgio ; 2014/15: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2015/16: Fabriano Cerreto; 2016/17: Biagio Nazzaro Chiaravalle; 2017/18: Camerano; 2018/19: Tolentino .

COPPA ITALIA DILETTANTI (vinta la scorsa stagione dal Sankt Georgen [Eccellenza Trentino Alto Adige]) 2019:

Come stabilito dal regolamento, la competizione prevede una prima fase regionale, organizzata e gestita dai Comitati Regionali stessi che ne stabiliscono la formula.

Un cammino che, almeno nelle Marche, è iniziato il 1° e 2 settembre 2018 per concludersi con la finalissima della Fase Nazionale ad aprile 2019. Sarà questa la 53a edizione della Coppa Italia riservata alle società che partecipano al campionato d’Eccellenza.

Il Tolentino che si è aggiudicato il trofeo Regionale (la scorsa stagione fu il Camerano ad aggiudicarselo) incontrerà nel 1° turno (ottavi di finale) della fase successiva la rappresentante dell’Umbria ossia il Foligno (compagine perugina che ha conquistato giovedì 1° novembre 2018 la coppa Italia d’Eccellenza Umbra superando per 4-0 nella finale del Comunale Corrado Bernicchi di Città di Castello [Perugia] il San Sisto) con gare di andata e ritorno in programma mercoledì 27 febbraio e 6 marzo 2019. La compagine che si qualificherà al turno successivo (quarti di finale) affronterà la vincente del gruppo C che comprende squadre di Emilia Romagna e Toscana. La squadra che approderà poi in semifinale dovrà vedersela con la formazione che uscirà dai gironi A-B. La squadra vincitrice della Coppa Italia Dilettanti approderà direttamente in Serie D.

Squadre partecipanti:

ABRUZZO: AMITERNINA (squadra di Scoppito, comune in provincia de L’Aquila)

BASILICATA: GRUMENTUM VAL D’ANGRI (squadra di Grumento Nova, comune in provincia di Potenza)

CALABRIA: CORIGLIANO (squadra di Corigliano-Rossano, comune in provincia di Cosenza nato dalla fusione tra Corigliano Calabro e Rossano)

CAMPANIA: AUDAX CERVINARA (squadra di Cervinara, comune in provincia di Avellino)

EMILIA ROMAGNA: BAGNOLESE (squadra di Bagnolo in Piano, comune in provincia di Reggio Emilia)

FRIULI VENEZIA GIULIA: SAN LUIGI (squadra di Trieste)

LAZIO: TEAM NUOVA FLORIDA (Squadra di Ardea, comune in provincia di Roma)

LIGURIA: FINALE (squadra di Finale Ligure, comune in provincia di Savona)

LOMBARDIA: VARESE (squadra dell’omonimo comune lombardo)

MARCHE: TOLENTINO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata)

MOLISE: TRE PINI MATESE (Pur rappresentando la regione Molise, è una squadra campana di Piedimonte Matese, comune in provincia di Caserta)

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: CANELLI (squadra dell’omonimo comune in provincia di Asti)

PUGLIA: CASARANO (squadra dell’omonimo comune in provincia di Lecce)

SARDEGNA: NUORESE (squadra di Nuoro)

SICILIA: CANICATTI’ (squadra dell’omonimo comune in provincia di Agrigento)

TOSCANA: MONTIGNOSO (squadra dell’omonimo comune in provincia di Massa Carrara)

TRENTINO ALTO ADIGE: DRO ALTO GARDA (squadra di Dro, comune in provincia di Trento che fa parte della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro)

UMBRIA: FOLIGNO (squadra dell’omonimo comune in provincia di Perugia)

VENETO: CALDIERO (squadra dell’omonimo comune in provincia di Verona)

COMPOSIZIONE GIRONI:

Girone A: Finale (Liguria), Varese (Lombardia) e Canelli (Piemonte-Valle d’Aosta)

Girone B: San Luigi (Friuli Venezia Giulia), Dro Alto Garda (Trentino Alto Adige) e Caldiero (Veneto)

Girone C: Bagnolese (Emilia Romagna) e Montignoso (Toscana)

Girone D: Tolentino (Marche) e Foligno (Umbria)

Girone E: Team Nuova Florida (Lazio) e Nuorese (Sardegna)

Girone F: Amiternina (Abruzzo) e Tre Pini Matese (Molise)

Girone G: Grumentum Val d’Agri (Basilicata), Audax Cervinara (Campania) e Casarano (Puglia)

Girone H: Corigliano (Calabria) e Canicattì (Sicilia).

I gruppi composti da tre squadre si affronteranno in un torneo triangolare di sola andata, mentre delle singole gare si svolgerà sia l’andata che il ritorno.

Tutti i turni successivi si svolgeranno in gare di andata e ritorno, tranne la finale che sarà disputata in gara unica e campo neutro.

Nei Gironi Triangolari chi vince la prima partita o pareggia in trasferta riposa nella seconda giornata. Il sorteggio ha determinato chi riposa nella prima giornata e chi gioca in trasferta la prima gara. Passa il turno chi ottiene più punti. In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, in seconda battuta il numero di reti segnate e infine i gol realizzati in trasferta.

Nei match ad eliminazione diretta (andata e ritorno) in caso di parità di punteggio al termine dei 180’saranno direttamente i rigori a sancire la squadra qualificata al turno successivo.

Primo turno- Ottavi di Finale

Programma di mercoledì 27 febbraio ore 14:30

1a giornata Girone Triangolare A: Finale-Canelli . Riposerà: Varese.

1a giornata Girone Triangolare B: Dro Alto Garda-Caldiero. Riposerà: San Luigi.

Gara d’andata Girone C: Bagnolese-Montignoso

Gara d’andata Girone D: Tolentino-Foligno (ore 19)

Gara d’andata Girone E: Nuorese-Team Nuova Florida.

Gara d’andata Girone F: Amiternina-Tre Pini Matese.

1a giornata Girone Triangolare G: Audax Cervinara-Grumentum Val d’Agri. Riposerà: Casarano.

Gara d’andata Girone H: Corigliano-Canicattì.

Calendario della manifestazione: La competizione avrà inizio mercoledì 27 febbraio 2019 con le gare d’andata dei Gironi a due squadre e la prima giornata dei Gironi triangolari. Gare di ritorno e seconda giornata dei Gironi triangolari mercoledì 6 marzo. Terza e ultima giornata dei Gironi triangolari mercoledì 13 marzo.

Quarti di finale 20 marzo (andata) e 27 marzo (ritorno), semifinali 3 aprile (andata) e 10 aprile (ritorno) e finale in gara unica (con sede ed orario da stabilire) mercoledì 24 aprile 2019.

Due match hanno aperto 24a giornata (7a di ritorno) dell’Eccellenza Marche. Capolista (al 4°successo interno consecutivo; mercoledì esordirà nella Coppa Italia Dilettanti ospitando il Foligno nell’andata degli ottavi) regola all’inglese (2-0) petrianesi (al 3° ko consecutivo) mantenendo un punto di vantaggio sui portoelpidiensi (al 4° successo consecutivo, il 5° nelle ultime 6 gare) che restituiscono ai portodascolani (al 2° ko esterno consecutivo, il 7° stagionale) l’1-0 subito all’andata al Ciarrocchi restando secondi in classifica davanti al Fabriano Cerreto (3°; che domani ospiterà Forsempronese).

TABELLINO DI URBANIA-GROTTAMMARE 0-0

URBANIA: Ducci, Renghi, Davide Rebescini, Temellini, Matteo Rossi (56’Barzotti), Cusimano, Bozzi, Procacci (87’Andrea Giovanelli Fraternali, 99), Filippo Pagliardini, Luca Fraternali (79’Ottaviani) e Corsini (2001)-(61’Bicchiarelli, 2001). A disposizione: Nicolò Pagliardini (2001), Kristian Hoxha (99), Paiardini (99), Cantucci (99) e De Bartoli (2001). Allenatore: Gianluca Fenucci.

GROTTAMMARE: Beni, Stefano Ferrari (90’Daniele Orsini), Lanza, Simone Franchi (2001), Haxhiu (2000)-(75’Davide Traini), Davide Oresti, Ivan D’Angelo, De Cesare, Ciabuschi (68’Ansumana Jallow, 99), De Panicis (82’Di Antonio) e Massimo Vallorani. A disposizione: Davide Renzi (2000), Simone Bruni (2001), Andrea Ioele (2000), Maiga Silvestri (2000), Casolla (2000) e Di Antonio. Allenatore: Manolo Manoni.

Arbitro: Davide Santoro di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti: Marco Marinelli e Daniele Busilacchi, entrambi di Ancona.

Reti:

Espulsi:

Ammoniti:

Angoli:

Recuperi:

Spettatori: circa.

Curiosità: All’andata al Comunale Filippo Pirani è finita 2-2 (54’Ivan D’Angelo [G], 62’Rapagnani [G], 70’Luca Fraternali [U] su rigore, 92’Ottaviani [U]. All’87’espulso per proteste il tecnico dell’Urbania Gianluca Fenucci).

La scorsa stagione sempre in Eccellenza Marche, al Comunale Principale di Urbania (Pesaro-Urbino) era finita 0-0.

Ducci; Rossi, Rebescini, Temellini, Renghi; Cusimano, Giovanelli (39’st Paiardini M.), Bozzi (47’st Hoxha); Pagliardini F., Fraternali, Bicchiarelli (A disp. Stafoggia, Barzotti, Lucciarini, Falasconi, Sacchi, Arouch) All. Fenucci

GROTTAMMARE: Beni; Ferrari (20’ Orsini), Lanza, Oresti, Vallorani; Franchi (40’st Casolla), Haxhiu, De Cesare; D’Angelo (25’st Jallow), De Panicis; Ciabuschi (34’st Di Antonio) (A disp. Renzi, Bruno, Vespasiani, Maiga Silvestri, Traini) All. Manoni

Arbitro: Santoro di Pesaro (Marinelli-Busilacchi)

Note. Spettatori: 200 circa; ammoniti: D’Angelo, Giovanelli, Orsini, Rossi; angoli: 6-4; recupero: 2’+4′.

Il Grottammare ottiene un ottimo punto su un campo storicamente ostico come quello dell’Urbania. Uno zero a zero figlio di una prestazione gagliarda dei biancocelesti che portano a sei i risultati utili consecutivi e a quattro le gare senza subire reti. I padroni di casa partono forte e già dopo un minuto potrebbero passare ma Beni è attento.

I durantini si rivedono alla mezzora con Temellini e Bozzi che non trovano fortuna. Il Grottammare si vede al 42′ con Franchi ma Ducci fa buona guardia. Prima dell’intervallo ci vuole una grande parata di Beni per dire a Cusimano che aveva indirizzato all’incrocio. Nella ripresa è D’Angelo, al 9′, a sfiorare il palo poi, al 18′, Ciabuschi sbaglia da favorevole posizione.

Al 26′ si vede il temuto Pagliardini che, in rovesciata, trova Beni alla deviazione al volo. Al 45′ l’occasione buona ce l’ha De Panicis che mira l’angolino ma Ducci si supera e mantiene inviolata la propria porta.

