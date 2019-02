In diretta dal Riviera delle Palme la sfida tra i rossoblu di Roselli e le Fere umbre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Ternana, gara che si gioca in un clima freddo e fra due squadre in crisi piuttosto evidenti. I rossoblu non vincono da sei giornate di campionato. La Samb propone una formazione piuttosto stravangante. Un 3-4-3 con Gelonese dietro assieme a Miceli e Biondi. Esterni Rapisarda e Fissore, scelta audace. A centrocampo Rocchi e Signori mentre davanti c’è un tridente con Ilari a destra largo, Stanco centravanti e Russotto a sinistra.

Negli ospiti, che invece non vincono da otto turni, non ci sono l’ex Foggia Nicastro, che si è operato per la riduzione di un’ernia, Giraudo e Defendi convocato ma probabilmente destinato alla panchina, poiché reduce da un problema al ginocchio. Tornano a disposizione di Gallo Palumbo e Frediani.

Samb (3-5-2): Sala, Gelonese, Miceli,Biondi, Rapisarda, Rocchi, Signori, Fissore, Ilari, Stanco, Russotto. All.: Giorgio Roselli: In panchina: Pegorin, Rinaldi, Zaffagnini, Di Massimo, Bove, Calderini, Celjak, D’Ignazio, Panaioli, Caccetta.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Russo, Diakitè, Bergamelli; Fazio Altobelli, Castiglia, Pobega, Furlan; Bifulco, Marilungo. All: Fabio Gallo. In panchina: Vitali, Gagno, Callegari, Castilla, Boateng, Vantaggiato, frediani, Rivas, Mazzarini, Hristov, Defendi, Palumbo.

Arbitro: Federico Longo di Paola (Cosenza). Assistenti: Leonardo De Palma e Lucia Abruzzese di Foggia.

NOTE: temperatura di circa 3 gradi in avvio di gara, folate di maestrale freddo. Prato in condizioni non ottimali.

Angoli: 2-1

Primo tempo

1′ Ternana in campo col preventivabile 3-5-2. Davanti non c’è Vantaggiato con Marilungo ma Bifulco.

2′ La Samb propone una formazione piuttosto stravangante. Un 3-4-3 con Gelonese dietro assieme a Miceli e Biondi. Esterni Rapisarda e Fissore, scelta audace. A centrocampo Rocchi e Signori mentre davanti c’è un tridente con Ilari a destra largo, Stanco centravanti e Russotto a sinistra.

4′ In fase difensiva l’atteggiamento rossoblu diventa però molto più cauto, praticamente un 5-4-1 con Rapisarda e FIssore che si affiancano alla difesa e Ilari e Russotto che si abbassano sulla linea dei centrocampisti.

7’GOOOOL!!!! Russotto avanza a sinistra e cede a Signori che nel frattempo si è inserito, palla larga per Stanco che appoggia per Ilari che calcia di prima intenzione: la palla tocca la traversa e poi entra. L’arbitro dà il gol! Samb in vantaggio con Ilari!!!!!

14′ Altobelli prova il tiro da fuori: Sala si fa trovare pronto e blocca senza poi troppa difficoltà.

23′ Stanco riceve al vertice dell’area di rigore e cerca un’assistenza dei compagni che non trova: palla persa fra i mugugni del pubblico.

