A dicembre era stato annunciato a partire dal prosismo 31 marzo ma al suo posto era stata sacrificata una fermata del Frecciabianca. Adesso, prima ancora che fosse in funzione, sui quadri orari emerge una sua probabilissima cancellazione e ripristino del Frecciabianca

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non abbiamo fatto in tempo a scriverlo, che subito il nostro pensiero forse un po’ malevolo ha trovato conferma. Commentando la nuova fermata del Frecciabianca in partenza da Milano, avevamo scritto: “Occorrerà poi capire meglio se questa nuova fermata servirà a coprire altre tratte a rischio eliminazione“.

Detto, fatto.

Nell’aggiornamento del quadro orario della stazione di Ancona è scomparsa la fermata a San Benedetto del Frecciarossa 9883 in partenza da Milano alle 9.35 e arrivo a Lecce alle 17.52.

Eppure l’introduzione della nuova fermata, a partire dal 31 marzo, aveva generato molto entusiasmo, anche se a discapito del nuovo Frecciarossa il Piceno doveva scontare la cancellazione di un Frecciabianca, come scrivevamo di seguito.

Un treno annunciato a partire dal 31 marzo 2019 e mai arrivato, verrebbe da dire ironicamente, considerando il cambiamento in atto.

Una flebile speranza arriva da pagine internet forse non ancora aggiornate o cancellate, come il Pdf che segnala le partenze da Ancona e che ancora cita San Benedetto tra le fermate del Frecciarossa (Orario partenze stazione di Ancona 9 dicembre 2018 – 9 giugno 2019).

Mentre nel quadro orario delle partenze da San Benedetto il Frecciarossa è ancora segnalato ma, come potete vedere di seguito, a differenza delle altre tratte non indica alcuna ulteriore fermata, segno di una possibile cancellazione.

Insomma, in questi ultimi giorni e in queste ultime ore Trenitalia, dopo che a dicembre ha indicato una nuova fermata di Frecciarossa a San Benedetto a discapito di una fermata di un Frecciabianca, ha adesso reinserito nuovamente una fermata di un Frecciabianca e si appresta ad eliminare l’annunciato Frecciarossa (mai visto quindi fermare a quell’ora a San Benedetto).

Decisioni che potrebbero lasciare uno spazio di pressione su Trenitalia, considerando la facilità con la quale vengono prese certe decisioni e il fatto che la scelta presa potrebbe non essere ancora definitiva o ufficiale. Nel dubbio residuo, la diffondiamo affinché le forze politiche e i rappresentanti del Piceno possano intervenire il prima possibile.

