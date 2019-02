SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Stavolta dovrebbe essere la data giusta. Dopo tre rinvii la conferenza dei sindaci della provincia di Ascoli si terrà il 26 febbraio alle ore 15 presso il PicenoConsid di Ascoli.

Al tavolo tutti i sindaci della Provincia che torneranno a discutere dell’ubicazione del nuovo ospedale del Piceno. Per adesso è Pagliare il luogo designato ma in ballo c’è una proposta, firmata dai sindaci dell’Ambito 21 con Pasqualino Piunti capofila e basata sullo studio effettuato in estate dal consigliere comunale di San Benedetto Giorgio De Vecchis, per il nuovo ospedale sulla costa di 1° livello con un ospedale di Base ad Ascoli.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 9 volte)