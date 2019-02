Le misure di sicurezza renderanno più complicato il raggiungimento dell’impianto di gioco in una nottata fredda e dove non sono validi gli abbonamenti. Così la partita di cartello della stagione per la storica rivalità tra le due formazioni rischia di diventare sfida per pochi intimi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito le misure per la viabilità e la sicuezza in occasione della partita Samb-Ternana che si disputerà questa sera, sabato 23 febbraio, alle ore 20.. I cancelli dello Stadio “Riviera delle Palme” saranno aperti sin dalle ore 19. Si invitano i tifosi a recarsi allo stadio muniti di documento d’identità.

Si informa, inoltre, che Viale dello Sport sarà interdetto al traffico a partire dalle 18.30 e su tutta la via sarà attivo il divieto di sosta. Non saranno accessibili nè il parcheggio Nord del Riviera della Palme nè quello antistante il Palazzetto dello Sport. Non saranno, inoltre, validi i pass per il parcheggio ospiti.

BIGLIETTERIA Il Botteghino Nord aprirà il giorno della gara dalle ore 10 fino al termine del primo tempo. Per l’acquisto del biglietto è necessario un documento d’identità dato che, a seguito della nuova normativa europea sulla privacy, non è più possibile tenere in archivio dati sensibili. Il giorno della gara il botteghino Ospiti resterà chiuso.

Si ricorda, infine, che per la gara in oggetto è stata indetta la giornata rossoblu, pertanto non saranno valide tessere stagionali e sponsor.

DA TERNI Appena 35 i tifosi che arriveranno dall’Umbria. Il complesso delle misure di sicurezza e la difficoltà di raggiungere uno stadio attorno al quale è impossibile passeggiare (si prevedono 2 gradi di temperature) vede dall’altra parte l’arrivo di 35 tifosi ternani.

Tutto questo porta ad una considerazione, riflettendo anche sul fatto che essendo “giornata rossoblu” non saranno validi gli abbonamenti e che si giochi di notte in pieno inverno: Samb-Ternana, partita di cartello della stagione anche per l’antica rivalità tra le due formazioni, rischia di diventare un incontro per pochi intimi. Lo chiamano, sembra, “calcio moderno”

