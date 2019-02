Il sindaco Piunti ha emesso una ordinanza sindacale per un’edificio che ha una situazione non stabile nel tetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto, nella persona del sindaco Pasqualino Piunti, ha emesso una ordinanza con la quale si ordina ai proprietari di un edificio in via Riva del Garda di ripristinare condizioni di sicurezza in merito ad un cornicione che presenta elementi di instabilità.

Entro 40 giorni dovranno essere ripristinate condizioni di sicurezza.

Leggi l’ordinanza Ordinanza SIndacale edificio pericolante in via Riva del Garda

