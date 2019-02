SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Guarda la diretta video sull’assemblea di quartiere Marina di Sotto. Presenti gli assessori Andrea Assenti e Andrea Traini.

RIQUALIFICAZIONE VIA VOLTA Interviene Simone D’Angelo per presentare il tema Viabilità e sicurezza in via Volta, con uno studio realizzato per migliorare la situazione: “In una strada come via Volta, con doppio senso di marcia e doppio parcheggio occorre una grandezza di 5,50 metri. Invece le misure attuali sono di gran lunga inferiori: di fronte al Residence Villa Spina la larghezza è di metri 5,20. Di fronte all’hotel Giancarlo la larghezza è di 4,70 metri: manca quasi un metro per avere un corretto doppio senso di marcia.

Simone D’Angelo illustra il suo studio

Sono anche assenti scivoli per i portatori di handicap su tutta la via. Anche gli attraversamenti pedonali sul lungomare in via Catullo, via Giovenale, via Orazio e via Ovidio sono praticamente invisibili con palme che coprono anche gli stop. Pericoloso anche l’incrocio tra via Tibullo e via Volta, nei pressi della pizzeria Portobello. La segnaletica verticale e orizzontale sono scarsi se non insufficienti. Una soluzione potrebbe essere quella di invertire il senso di marcia di via Tibullo, ovvero chi arriva da via Voltattorni va dritto verso il lungomare.

Nota dolente sono le buche stradali, la situazione peggiore oltre via Volta via Cicerone e via Catullo. Abbiamo toppe di asfalto e cemento le une sulle altre.

I volumi di auto di via Volta variano da estate a inverno. D’estate la sicurezza stradale diminuisce sia per automobilisti che per utenti a piedi o in bici. D’inverno invece gli automobilisti percepiscono la strada vuota e aumentano la velocità.

ANDREA ASSENTI Ringrazio il lavoro di D’Angelo che è di alto livello e ci è utile. Partiamo dagli asfalti: l’ultima volta ci siamo visti un anno fa e prendemmo alcuni impegni, dicendo che in via Volta avremmo sistemato l’area che arriva al Bar Coco e l’area del Tirassegno con la programmazione di 600 mila euro di nuovi asfalti per tutta la città. Esiste anche un’area vicino al nuovo residence della famiglia Straccia che non possiamo prendere in gestione finché esiste il cantiere, poi rifaremo lì gli asfalti.

Faremo quel tratto perché con gli uffici abbiamo dato dei codici di pericolosità di tutte le strade di San Benedetto e tra le priorità c’è l’ultimo di via Volta, inizieremo ad aprile. Nella seconda programmazione tra il 2019-20 possiamo considerare eventuali e nuove zone. Al momento prevediamo quanto vi ho detto.

Sui punti luce noi abbiamo trovato in bilancio un buco tra 200 e 250 mila euro all’anno a causa del contratto che prevedeva di dover pagare un debito pregresso di 1,3 milioni di euro, e così il nostro avanzo di bilancio è stato usato per pagare questi debiti. Abbiamo parlato con Cpl Concordia e la nostra proposta era un cambio di tutta l’illuminazione pubblica e mettere le luci a led. Purtroppo c’è un contratto di mezzo: o lo ripudiamo e paghiamo le penali oppure contrattiamo.

Stiamo cercando di cambiare tutti e 9 mila punti luce dell’illuminazione che ci obbliga tuttavia ad un esborso economico non piccolo. A brevissimo dovremmo chiudere questo accordo, continueremo con loro per avere una scontistica che ci consenta di risparmiare sulla bolletta. L’esperimento è stato imposto dalla questura in viale Dello Sport per motivi di sicurezza alla partita.

Abbiamo aggiunto tre cestini per l’immondizia in via Volta.

Non mi fossilizzerei su quello che dice il codice altrimenti già domani dovremmo mettere a senso unico via Volta e le traverse.

Interviene anche Luigi Cava come residente della zona: “Aver risolto la situazione dell’area di fronte all’ex Tirassegno si è risolta grazie ad una tenacia incredibile e abbiamo risolto grazia ad un funzionario del Ministero della Difesa, Iannucci. L’area è tutelata come mai in passato”.

Su via Voltattorni un residente si scalda: “Vergognoso quanto accaduto, dieci anni ad aspettare un asfalto e dopo due mesi si è rotto”. Assenti parla di un contenzioso in atto e di dover inserire le arterie che incrociano via Voltattorni”.

Un altro residente, giovane, chiede: “Perché via dei Mille e via Trento sono sensi unici e via Volta a doppio senso. Perché dobbiamo sottomettere la sicurezza alla volontà forse da qualche commerciante?”

Risponde Assenti: “Valuteremo la situazione e non faremo niente che sia fuori norma”.

Assemblea Marina di Sotto molto partecipata

Alfredo Isopi espone alcuni problemi: la pericolosità dei marciapiede di via San Pio X, via Togliatti vicino all’Eurospin.

ANDREA TRAINI, ASSESSORE AL BILANCIO E AMBIENTE Per i problemi delle strade abbiamo allertato Picenambiente per pulire tutti i cordoli e poi ripristinare i cordoli.

Un residente di via Serpieri chiede di poter riscattare le proprie abitazioni che sono state edificate in aree di proprietà comunali e in cui grava il diritto di superficie.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 201 volte)