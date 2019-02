Gara visibile alle ore 18.15 in diretta streaming alla gelateria dal Gelataio in via Monfalcone a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tre vittorie consecutive ma guai ad abbassare la guardia. La Sambenedettese Basket è pronta ad affrontare in trasferta la Vigor Matelica. Palla a 2 Sabato 23 febbraio alle ore 18:15 al Palasport di Cerreto d’Esi, arbitreranno i signori Giambuzzi ed Esposito.

Queste sono le dichiarazioni di Coach Daniele Aniello alla vigilia della gara: “Il quinto posto in classifica è solo numerico in quanto in coabitazione con altre due squadre. Quest’estate avremmo firmato per questa posizione di classifica a questo punto del campionato. Ci aspettano ora sei finali playoff, dovremo ancora giocare contro le tre capoliste Lanciano, Chieti e Valdiceppo. La classifica non ci consente di essere tranquilli con i playout distanti solo quattro punti. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, il motivo principale è stato la serenità con la quale abbiamo potuto lavorare. Domani affronteremo Matelica fuori casa, data dagli addetti ai lavori come la super favorita all’inizio della stagione. Vogliamo dimostrare di potercela giocare, consci che il pronostico non è di sicuro a nostro favore.”

Domani grande novità per tutti i tifosi rossoblù che non potranno seguire la squadra fino a Cerreto dEsi. La gara tra Vigor Matelica e Sambenedettese Basket sarà visibile in streaming nei locali della Gelateria dal Gelataio in Via Monfalcone a San Benedetto del Tronto, che proprio domani Sabato 23 febbraio riaprirà dopo i mesi di chiusura invernale; i tifosi rossoblu potranno seguire a distanza le gesta di Bugionovo e compagni con in mano una squisita coppa gelato.

