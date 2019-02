GROTTAMMARE – Una ricorrenza da festeggiare. L’Utes, Università di tutte le età di San Benedetto del Tronto, compie trent’anni, il 28 febbraio festeggerà la ricorrenza della sua fondazione con un concerto di musica classica presso il Teatro delle Energie di Grottammare.

Tale iniziativa è realizzata in coproduzione con il Comune di Grottammare; per l’occasione verranno eseguite le famose quattro “Stagioni” di Vivaldi, quasi a voler significare come l’attività formativa dell’Utes sia rivolta a tutte le persone, di qualsiasi età, di ogni stagione esistenziale. L’evento musicale avrà come solisti d’eccezione il violinista Gabriele Pieranunzi e Dante Milozzi, primo flauto dell’orchestra sinfonica nazionale della Rai, che anche lui interpreterà delle pagine vivaldiane: concerto “Il cardellino”.

L’orchestra, guidata da Luca Mengoni, sarà la “Sinfonietta Gigli” di Recanati. Il concerto avrà inizio alle ore 21. Ingresso libero.

