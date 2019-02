SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto in Riviera per la prima “Borsa Mercato del Lavoro”. Si terrà il 28 febbraio presso la sala smeraldo dell’Hotel Calabresi dalle ore 10 alle ore 17. Iniziativa organizzata dall’Ente Bilaterale Turismo in collaborazione con la Confcommercio.

All’evento parteciperanno circa 40 aziende del settore turismo e pubblici esercizi (hotel, bar, ristoranti, stabilimenti balneari e altri) alla ricerca di personale dipendente.

La manifestazione è gratuita ed è aperta a tutti coloro che sono alla ricerca di una occupazione.

Alla manifestazione sono stati coinvolti l’Istituto Alberghiero “Buscemi” e altri istituti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, i centri per l’impiego della Provincia, l’Informagiovani di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima e comuni limitrofi.

È la prima volta che nella nostra provincia viene organizzata una manifestazione dove la domanda e l’offerta di lavoro si incontrano direttamente.

Oggi, 22 febbraio, conferenza di presentazione all’Hotel Calabresi.

Vice presidente Ente Bilaterale Turismo (sindacati datoriali e Cgil, Cisl Uil), Enrica Ciabattoni: “Per la prima volta organizziamo questo evento in provincia, incontro fra domanda e offerta di lavoro. Il nostro è un ente senza scopo di lucro ma le risorse che arrivano le investiamo Abbiamo coinvolto anche gli istituti e i centri d’impiego per agevolare rapporto con strutture ricettive e balneari. E’ un’opportunità per chi cerca e dà lavoro. Se riesce bene lo faremo anche negli anni successivi, è stata studiata apposta. Speriamo che funzionerà, siamo fiduciosi”.

Segretaria Confcommercio San Benedetto, Maria Angellotti: “Iniziativa partita per le tante richieste giunte. Abbiamo voluto agevolare l’incontro tra aziende e chi cerca lavoro. Sarà una giornata interessante. Riscontro positivo da parte delle scuole ma anche per i centri d’impiego. Continue telefonate per sapere informazioni a riguardo. E’ la prima volta che facciamo ciò sul territorio. Ci aspettiamo riscontro positivo. Prima esperienza che però vorremmo ripetere e diventare punto di riferimento. Speriamo in un risalto da parte della stampa, l’evento sarà pubblicizzato anche sulle Radio e nei vari Informagiovani della provincia”.

Fabrizio Capriotti, responsabile servizio contabilità: “Siamo partiti con un pò di timore ma ora c’è entusiasmo. Molte le adesioni anche dagli imprenditori. Ora aspettiamo risposta positiva dai ragazzi, c’è comunque ottimismo. Tante le figure in qualsiasi ambito a disposizione per i giovani. Un’ampia scelta per far incontrare domanda e lavoro. E’ stato il nostro scopo. Ricordiamo che tutto ciò è completamente gratuito per chi parteciperà”.

