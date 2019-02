GROTTAMMARE – Quinto appuntamento con il teatro amatoriale a Grottammare.

Parliamo di “Commedie Nostre”, edizione 2019. Sabato 23 febbraio al Kursaal si esibirà l’associazione culturale “La Lanterna di Diogene” con la commedia brillante in due atti, di Italo Conti, “Agenzia Scampamorte”. Divertenti gag che si svolgono in un’agenzia funebre con una comparazione di gestione dell’attività tra genitori e figli, una sorta di scontro generazionale. Il tutto in dialetto martinsicurese.

Lo spettacolo si terrà alle 21.15. La rassegna, a cura dell’associazione Lido degli Aranci, ha la benedizione della Federazione Italiana Teatro Amatori.

Biglietti disponibili, a sei euro, alla merceria “Il Cigno” di Grottammare. La compagnia vincitrice riceverà il “Grottammare Mask” e sono previsti premi individuali per i migliori attori e scenografi.

