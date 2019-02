Porta la firma di Fabio Urbinati e Boris Rapa: “Ci sono le condizioni per velocizzare la realizzazione di un bando al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende balneari: occorre puntare sulla qualità, sostenibilità, accessibilità per dare maggiore competitività all’intero settore con ricadute positive sul turismo”

ANCONA– I due capigruppo Boris Rapa di Uniti per le Marche e Fabio Urbinati del Partito Democratico hanno presentato una mozione al fine di sollecitare la Giunta e l’assessore Moreno Pieroni (turismo) a riprendere l’azione di sostegno verso il mondo balneare.

“Riteniamo che, dopo la proroga al 2033 delle concessioni balneari, su cui la Regione sta già lavorando, ci siano le condizioni per velocizzare la realizzazione di un bando al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende balneari: occorre puntare sulla qualità, sostenibilità, accessibilità per dare maggiore competitività all’intero settore con ricadute positive sul turismo, l’economia, l’occupazione e l’ambiente” scrivono i due consiglieri in una nota stampa.

“Va infatti sottolineato” proseguono “che la Regione Marche ha fatto del settore turistico un asse strategico del suo sviluppo in una visione che valorizza l’intero territorio e tende al superamento delle differenze di sviluppo fra le varie realtà territoriali. È giunto pertanto il momento di intervenire per la modernizzazione ed il miglioramento dei servizi di uno dei settori più maturi e tradizionali, il turismo balneare, che al momento per le note ragioni legate alla direttiva “Bolkestain” era rimasto ai margini degli investimenti regionali ma che è anche il comparto che movimenta più presenze e può ben veicolare l’interesse dei tuiristi verso l’entroterra gli itinerari culturali, enogastronomici ecc..”

“Dopo gli interventi a favore della riqualificazione delle strutture ricettive, la nuova legge sull’ittiturismo, che a breve sarà discussa in Consiglio Regionale, ed ora con l’attenzione ai balneari, la Regione dimostra concretamente il suo interesse ed il suo impegno per il settore turistico a 360 gradi”.

