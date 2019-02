E’ una raccolta di otto racconti fantasy per ragazzi incentrata su argomenti come il bullismo, le paure, il rispetto per la natura, l’egoismo. Presentazione al GiovArti

MONTEPRANDONE – Domenica 24 febbraio, alle ore 18, presso il Centro GiovArti di Centobuchi, verrà presentato il primo libro del giovanissimo autore monteprandonese Matteo Piermanni. Ad introdurre l’evento il comico e cantante Stefano Tisi. L’evento, curato dalla Capponi Editore, è patrocinato da lComune di Monteprandone.

Un lupo speciale e altre creature fantastiche è una raccolta di otto racconti fantasy per ragazzi incentrata su argomenti come il bullismo, le paure, il rispetto per la natura, l’egoismo. In ognuna di queste storie il confine tra realtà e fantasia è estremamente sottile: i due mondi entrano in contatto tra loro e i giovani protagonisti si ritrovano improvvisamente al centro di avventure meravigliose al fianco di creature magiche che li accompagneranno alla scoperta di ciò che di speciale si nasconde dentro di loro.

Preparatevi a volare sulle ali di un drago, a viaggiare nello spazio, a correre sul dorso di un lupo, a conoscere il gigante più fifone al mondo, i segreti della natura e molto altro ancora. Un viaggio dentro la fantasia, lontano dalla realtà quotidiana, con l’auspicio che queste storie possano essere una scintilla capace di avvicinare alla lettura anche coloro che preferiscono uno schermo a un libro e chissà che non se ne innamorino! I proventi derivanti dai diritti d’autore relativi al libro saranno devoluti alla Fondazione Bambino Gesù Onlus.

Matteo Piermanni è nato a San Benedetto del Tronto il 26 aprile del 2004. Sin dai primi anni di età il suo divertimento era ascoltare le fiabe che gli leggevano i genitori, per poi fare finta di leggerle e finendo così per raccontarle a memoria. Durante il secondo anno di asilo le insegnanti con stupore si sono accorte che leggeva da solo le consegne degli esercizi e volevano farlo andare direttamente in prima elementare, ma i genitori hanno preferito fargli continuare il suo percorso come tutti i suoi compagni di classe.

Pian piano ha iniziato a coltivare la passione per la lettura, tanto che ad oggi ha letto più di trecento libri di ogni genere. Questa passione è poi sfociata in voglia di esprimersi mediante la scrittura e questo è il suo primo libro. Attualmente frequenta il primo liceo linguistico e oltre alle passioni sopra elencate ama suonare il pianoforte.

