Dal 24 febbraio al 2 marzo presso la sede dell’associazione L’Astrolabio in via Monte San Michele, 31. Ecco orari e date per le visite

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sempre attiva sul fronte artistico l’associazione culturale L’Astrolabio organizza e presenta “Costellazione di un fondale”: mostra personale di Flavio Zampaloni dal 24 febbraio al 2 marzo presso la sede dell’associazione in via Monte San Michele 31 a San Benedetto.

Flavio Zampaloni, un giovane artista emergente marchigiano le cui opere raccontano di viaggi surreali e scene oniriche attraverso la grafica e la stampa digitali. Il suo stile spazia in molte forme espressive, dal disegno alla pittura, dalla scultura alla fotografia, così come l’illustrazione attraverso la quale ci si può immergere nella sua poliedrica personalità artistica e nei suoi tanti viaggi multiculturali fatti in giro per il mondo.

Il programma della mostra prevede:

domenica 24 febbraio, ore 18, inaugurazione mostra;



mercoledì 27 febbraio, ore 21, presentazione delle opere;



L’esposizione sarà visitabile per tutta la durata dell’evento, tutti i giorni dalle 18 alle 20.

