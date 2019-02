PUBBLIREDAZIONALE – L’impresa grottammarese presenta i corsi di formazione in programma presso la sua nuova Aula Formativa a Grottammare. La sede è in Via Ischia, 278 a Grottammare. Per Info: 0735/575194 o email cataldi@eurotecna.it.

Essere in regola con le prescrizioni legislative, aggiornare le proprie conoscenze, acquisire nuove competenze per aumentare le possibilità di migliorare la propria posizione lavorativa o semplicemente imparare nuove cose…Ci sarà sempre un buon motivo per partecipare ad uno dei Corsi di Formazione che Eurotecna ha in programma presso la sua nuova Aula Formativa a Grottammare sulla SS16 in Via Ischia I, 278.

Ecco i prossimi corsi in partenza:

Corso di INGLESE “BASIC” 30 ore: tutti i lunedì a partire dal 4 marzo 2019 al 17 giugno 2019 dalle ore 18 alle ore 20. costo €330; chiusura iscrizioni 28 febbraio.

Corso per OPERATORE CARRELLI ELEVATORI 12 ore: 11 marzo giornata intera e 12 marzo solo mattina. Costo €200

Aggiornamento per OPERATORE CARRELLI ELEVATORI 12 ore: 12 marzo dalle 10 alle 14. Costo €100

Corso per Addetto PRIMO SOCCORSO gruppo B e C 12 ore: 15 maggio giornata intera e 17 maggio solo mattina. Costo €200

Aggiornamento per Addetto PRIMO SOCCORSO gruppo B e C 4 ore: 17 maggio mattina. Costo €100

Formazione Generale dei Lavoratori 4 ore: 27 marzo mattina. Costo €50

Tutti i corsi sono aperti sia alle Imprese che ai Privati

Nuovi corsi saranno aggiunti in programma a breve, per il calendario aggiornato clicca MI PIACE sulla pagina Facebook di Eurotecna e/o iscriviti alla NewsLetter.

Eurotecna è una società di consulenza e formazione che opera dal 1993. La sede è in Via Ischia, 278 a Grottammare. Per Info: 0735/575194 o email cataldi@eurotecna.it

