MONTEPRANDONE – Per permettere ai residenti nella zona a nord della Salaria, che ancora non sono riusciti a ritirare il kit per effettuare la raccolta differenziata, l’amministrazione comunale e la PicenAmbiente hanno deciso di aprire ancora per un giorno l’Ecosportello.

I cittadini interessati possono recarsi presso la Delegazione Comunale di Centobuchi, in via delle Magnolie n. 1, nella mattinata di venerdì 22 febbraio, dalle ore 8,30 alle ore 12. Oltre ai mastelli, gli operatori di Picenambiente forniranno tutte le informazioni necessarie sul nuovo sistema 2.0.

Per saperne di più sulle modalità della Raccolta differenziata nel territorio di Monteprandone si può visitare la pagina dedicata del sito istituzionale www.monteprandone.gov.it/aree-tematiche/ambiente.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)