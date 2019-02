Ecco il conto corrente aperto: IBAN IT 63 I 08474 69572 000230113205 presso Banca del Piceno, Largo XXIV Maggio, Centobuchi

MONTEPRANDONE – Nota stampa dell’assessore ai servizi sociali Stefania Grelli, in merito alla raccolta fondi in favore di un minore di Monteprandone.

Da più parti stanno arrivano richieste di chiarimenti in merito alla raccolta fondi a favore di un minore residente nel Comune di Monteprandone a cui è stato diagnosticato un tumore e che necessità di cure specialistiche.

L’Amministrazione Comunale ha avuto modo di accertare l’attendibilità della notizia sia tramite l’ufficio Servizi Sociali che si stava già occupando della situazione, sia attraverso persone vicine alla famiglia e ha provveduto ad erogare un contributo straordinario per le prime necessità emergenziali.

Grazie ai tanti cittadini che in questi giorni con spontaneità e generosità si sono attivati con tutti i mezzi possibili per aiutare una famiglia in difficoltà.

Invitiamo tutti coloro che volessero contribuire a finanziare il percorso di cure del nostro piccolo concittadino, ad effettuare donazioni sul conto corrente bancario aperto dai promotori per una maggiore trasparenza nell’utilizzo di risorse.

IBAN IT 63 I 08474 69572 000230113205

presso Banca del Piceno, Largo XXIV Maggio, Centobuchi.

