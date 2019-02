SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La nostra “bacheca”, dedicata al vecchio impianto sportivo di San Benedetto, continua a riempirsi di emozioni e scatti storici.

Parliamo della nostra rubrica “Il mio Ballarin”. Oggi, 19 febbraio, diamo volentieri spazio alla testimonianza di Pasquale Menzietti: “Ho cominciato a seguire la Samb quando il capitano era Paolo Beni e da quel momento mi sono ‘ammalato’ dei colori rossoblu e non sono mai guarito, non ho mai smesso di seguire la squadra. Prima al Ballarin e poi al Riviera delle Palme”.

Pasquale Menzietti ci ha inviato cinque foto inerenti il vecchio stadio, oggi destinato alla quasi completa demolizione. Scatti gioiosi e malinconici. In tre di questi Pasquale è presente, indicato da una freccia.

In una foto si vede benissimo Massimo Cioffi – ultras storico della Samb deceduto a novembre 2014 e vittima di un incidente durante Samb-L’Aquila del 4 maggio 2003 dopo essere caduto dalla gradinata nord – in Curva Sud con un pallone in mano e immerso dall’affetto degli altri sostenitori rossoblu fra cui Pasquale. Uno scatto che non può che suscitare grandi emozioni.

In altre due foto è in gran spolvero la Curva Sud, cuore del tifo rossoblu ai tempi del Ballarin, con fumogeni e bandiere al vento. Un altro scatto, invece, ritrae un’invasione di campo festosa (con Pasquale presente) al termine di un match della Samb.

L’ultimo scatto è doloroso ma doveroso nel ricordare quello che successe al Ballarin il 7 giugno 1981 e omaggiare la memoria di Maria Teresa Napoleoni e Carla Bisirri, vittime del tragico rogo innescatosi in Curva Sud poco prima di Samb-Matera, partita che sancì la promozione in serie B dei rossoblu. Nella foto si vedono i momenti drammatici dell’incendio con gente sul campo (fra cui Pasquale) e in fuga dalla gradinata interessate dalle fiamme.

Ringraziamo Pasquale Menzietti per il suo prezioso e toccante contributo.

