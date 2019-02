GROTTAMMARE – “Storie della Divina Commedia” per i giovanissimi al Teatro dell’Arancio, due attori per guidarli in una originale esperienza di narrazione: è così che si apre l’anno 2019 di “Atelier d’Inverno”, la rassegna dedicata ai libri e alle letture, promossa dall’assessorato alla Cultura della Città di Grottammare con la direzione artistica di Lucilio Santoni.

L’attore Giorgio Colangeli, insieme alla giovane collega grottammarese Valentina Illuminati, saranno i protagonisti del doppio appuntamento di venerdì prossimo, 22 febbraio, interamente dedicato a Dante Alighieri e alla Divina Commedia.

Alle ore 17, avrà inizio un workshop per bambini dai 6 ai 12 anni, intitolato “Storie della Divina Commedia”; alle ore 21, i due attori saranno in scena nella conversazione teatrale dal titolo “Dante e Beatrice”.

“Un duetto unico nel suo genere – commenta il curatore – che ci farà entrare proprio dentro l’amore del grande poeta per la sua musa ispiratrice”.

“Anche quest’anno il vecchio incasato di Grottammare diventa il luogo privilegiato per la poesia e la riflessione sulla contemporaneità – afferma il sindaco Enrico Piergallini -. Grandi protagonisti animeranno il Teatro dell’Arancio con una novità: per questo 2019 la poesia di Dante si aprirà alle giovani generazioni con un workshop pomeridiano. Nonostante i tempi difficili, sia economicamente che culturalmente, questa Amministrazione continua a fare opera di difesa attraverso una puntuale programmazione culturale e attraverso l’organizzazione di iniziative che non disperdono nell’immediato la loro energia ma la investono nel futuro”.

Come annunciato nei giorni scorsi, “Atelier d’inverno” promette ancora un altro appuntamento a marzo: il 22 è atteso al Teatro dell’Arancio Moni Ovadia in una conversazione teatrale dal titolo “Dio ha più simpatia per gli atei”. Tutti gli appuntamento sono ad ingresso libero.

