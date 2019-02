SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Cinemalcentro” presenta la programmazione dal 22 al 28 febbraio presso il Cineteatro Concordia:

Green Book di Peter Farrelly. L’amicizia tra un buttafuori e un pianista talentuoso che sta per partire per un tour in giro per l’America. Candidato a 5 premi Oscar. Vinto 3 Golden Globe: Miglior film brillante, miglior sceneggiatura e miglior attore.

Orari: venerdì 22 febbraio ore 19* V.O. versione in lingua originale inglese sottotitolata in italiano; sabato 23 febbraio ore 19-21,15; domenica 24 febbraio ore 16,30-21,15.